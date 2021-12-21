世界視線：拜登憂夜長夢多　法官提名急急腳

美國總統拜登上任近一年，獲參議院確認的聯邦法官提名人選達40人，追平已故前總統列根的紀錄。拜登提名人中有30名女性，明顯希望抵銷前總統特朗普的影響，兌現多元化的競選承諾，並穩住女性及左翼選民的基本盤。隨着中期選舉臨近，民主黨在參議院形勢不明朗，拜登打算在參議院易手前盡快通過法官提名，一旦日後爭議法案出現司法仲裁，他們或可助一臂之力。

特朗普上任首年提名及確認的聯邦法官有18人，奧巴馬則只有12人，兩人與拜登相比可謂小巫見大巫。參議院通過拜登的提名後，聯邦巡迴法院創下3項紀錄，出現了首位性小眾人士、韓裔女性及回教徒法官。拜登在重塑美國司法系統中快刀斬亂麻主要有三大目的，一是糾正特朗普任內的改造，他曾指摘對方主要提名男性及白人出任法官；二是引入不同性別、種族及宗教背景人士，令司法系統更多元化；三是履行競選承諾，留住左翼及女性選民。

聯邦最高法院近日裁定德州收緊墮胎法案繼續生效，令主張維護婦女權利的民主黨吃了一記悶棍。判例可能影響同類案件仲裁，或形成骨牌效應，隨時影響民主黨選情。假如共和黨重掌參議院，勢阻撓確認拜登提名的法官，因此拜登為最壞情況作準備，趁形勢有利時盡快把屬意人選安插在司法系統。

此外，強制疫苗接種令多次陷入訴訟，令拜登認識到保守派法官勢力之大，故寄望提名自由派法官，以備將來法案遇上司法挑戰，不致每次都落於下風。事實上，拜登最希望改變最高法院保守派與自由派大法官的6:3比例，增加大法官人數及取消終身制。惟修改須獲國會同意，前提是民主黨繼續控制參眾兩院，中期選舉將是最大考驗。

特朗普任內，參議院共通過54名法官提名人，包括3名大法官，把黨派利益考慮發揮到極致。雖然特朗普連任失敗，但他在司法系統的政治遺產，至今仍然在爭議法案裁決上發揮重大作用，為保守派護航。對於拜登而言，要確保政策推行順利，需改變司法系統中的保守與自由勢力對比，共和黨自然不肯輕易就範，難免掀起惡鬥。