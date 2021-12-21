功夫茶：生劏活剝蜥蛇皮　名貴皮具沾血腥

善待動物向來被指係文明社會嘅指標，「一個國家嘅道德水平可從國人對待動物嘅方式衡量」，印度聖雄甘地名言，有道理！事實上，國人好吃狗肉，以前廣州、深圳掛着狗頭周街賣狗肉嘅檔攤隨處可見，之不過，今已消失。

去年中國農業部發布一份動物分類名單，狗不再被視為「畜牧」，而被「特化」為伴侶動物。深圳率先通過法案，去年5月已禁止進食狗肉、貓肉，違者可罰款達5萬人仔。國人開始懂得善待動物，可惜都只能是邁向文明的一小步，因為有些地方如廣西玉林狗肉節仍年年舉行，這種陋習如不去除，國人距離「文明」仍然很遠！

嗱！人類虐殺動物層出不窮！除咗為「口福」、壯陽滋陰外，而「利之所在」，更殘忍嘅手法都仲有。各位，亞洲善待動物組織（PETA Asia）尋日公布兩段聲稱係暗訪調查所得嘅影片，發現喺印尼兩間屠宰場，分別有蟒蛇被鐵錘猛擊及生剝蛇皮，亦有蜥蜴被活活斬首。首段影片見到有工人將清醒嘅蜥蜴投入水桶中任其掙扎，在其脖上狂砍多達14次才將其斬首；先後有兩隻蜥蜴被斬首後，頭部還在不停掙扎移動，畫面嚇人！

該組織指出，由於蜥蜴獨特嘅生理機能，即使被斬首後唔會立刻死亡，故蜥蜴嘅大腦離開身體後仍可保持清醒，並感受到疼痛逾30分鐘。至於另一段影片則顯示，有工人反覆擊打蟒蛇頭部，並將軟管插入蟒蛇喉嚨，向其體內灌水令佢膨脹，以便更容易整塊剝下蛇皮；如此殘酷虐殺蜥蜴與蟒蛇，據悉只為兩家奢侈時裝品牌提供珍貴皮類產品。

該組織批評有關品牌所銷售嘅產品係虐殺動物所製成，有違人道，有關品牌選擇站喺歷史嘅錯誤一邊，呼籲品牌停售相關皮類產品。呢嗱！講到「歷史嘅錯誤一邊」，其實「反皮草」風潮喺時尚界已有一段相當長嘅時間，而且「反皮草」亦非僅僅係一種口號式嘅行為規範，喺好多文明之國或地區亦都具備法律約束。

大約30年前，善待動物組織首次發起「寧願裸體也不穿皮草」廣告，廣告構思出奇制勝，收效唔錯！一時間，穿皮草嘅女人，唔會被視為高貴出眾，而係罪大惡極！美劇甚至電視劇都出現穿皮草女人被潑紅色染料或掟蛋糕場面，可見當年廣告之威力！有非牟利獸醫服務協會執行主席指出，隨着互聯網發展，愈來愈多相關製作過程曝光，市民不能對事實視而不見。適逢聖誕送禮潮，呼籲市民勿購皮類產品，此亦「沒有買賣就沒有殺害」也。功夫茶則建議不妨拍一輯名模寧裸立寒風中也不穿蜥蜴、蛇皮嘅廣告，提醒善忘嘅人類尊重爬行類動物嘅生命！不要忘記，凡會飛的都必經過爬行。