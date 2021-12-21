12月15日，俄羅斯外交部遞交給美國兩個協議的建議書，一是俄美安全協議，另一是俄國與北約的安全協議。俄羅斯總統普京提出這樣的建議，是因為北約東擴武力部署於俄國周邊，俄國不得不反應。即使沒有烏克蘭，雙方演變成戰爭的機會正在增加，普京的要求是從軍力競賽轉回到外交的政治談判，把爆發戰爭的機會降低。不過，普京的建議不僅是抑止北約的東擴，甚至要求北約退回1997年東擴之前的局面；建議其中也包含了部分美國與俄羅斯在上世紀90年代的協議，但美國在近年違約。

俄方的建議包括：北約把在中歐東歐的駐軍、軍事基地等撤回1997年前的北約範圍，再不部署軍隊，停止把東歐和前蘇聯國家納入北約之內（當前是針對烏克蘭與格魯吉亞）。在商定的邊界地區不舉行一個旅以上的軍事演習。禁止雙方部署軍艦、戰機於可攻擊對方領土的地方，禁止雙方在本國以外裝備核武器（主要針對美國在歐洲所設的核武裝置）。雙方不彼此視為對手，以和平政治方法解決紛爭。

這些建議實際上是把美國在冷戰後趁蘇聯瓦解所作的軍事擴張，打回冷戰前，雙方退避三舍。在俄羅斯而言，從冷戰起便是對美防禦，蘇聯瓦解後，盡是守勢。在美國而言，從二戰後一直採攻勢，冷戰時因蘇聯的核威懾而暫時未能在歐洲、中亞擴展，但成功瓦解蘇聯之後，便全力在全球擴張軍事經濟勢力。對俄羅斯仍是沿用這個戰略，不達到俄羅斯如蘇聯、南斯拉夫一樣的解體，是不會停止的。

美國借北約東擴到今天在俄國周邊部署導彈、軍事基地與核武器，以及在烏克蘭進一步對俄的壓迫，普京視為牴觸了俄羅斯退無可退的紅線。今次提出建議，目的是尋求與美國及北約從根本上解決衝突。但是，普京並不迷信美國。俄羅斯副外長格魯什科被普京任命負責建議的協議工作，他公開說美國與北約拒絕的話，西方要面對歐洲進入軍事對抗。俄羅斯似乎是在企圖政治解決之外，提出最後通牒，戰與不戰的決定在於美國和北約（也即包括歐盟的法、德等）。

美國可以強硬，因為歐洲戰事一起打擊的是歐盟與俄羅斯，美國正好一舉兩得，歐俄同敗，美國更可再發戰爭財。但美國有能力戰勝嗎？戰事一起，最大得益的應是中國，而非美國，也是北京武統台灣、威懾東亞之時，美國會打嗎？