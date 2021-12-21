回歸以來，香港之亂最突出的表現在選舉之亂上。英國人統治香港逾百年大致安穩，在於幾乎沒有選舉。英國是世界上老牌的民主選舉國家，也是老牌的自由和法治國家，但對殖民地就只可以「輸出」自由和法治，不可以把民主和選舉恩賜給殖民地，因為他們擔心這樣會出亂子，會「誘發」當地人民通過民主選舉「奪權」，趕走殖民者。

這種「自找麻煩」之事，英國是不會幹的。然而在撤出殖民地之前——無論是匆忙行事還是可以「從容部署」，英國人都要把所謂民主塞給當地，他們知道這種塞進來的民主是一定會因為水土不服，挑戰當地的政治傳統、歷史文化和國家體制而致亂的，但他們就是要這樣做。

英國人的經驗是，讓殖民地實施民主選舉，最方便他們撤離後操縱當地政局和維護英國的固有利益，因為在相當一段時間，英國培養的代理人最容易通過選舉上台為其服務，英國人也最方便不斷操縱選舉繼續培養代理人。

上世紀80年代，中英談判香港前途問題，中國決定1997年收回香港，實施「一國兩制、港人治港、高度自治」時，還來不及好好研究英國撤出殖民地時玩弄「民主選舉」花樣的危害性，就決定回歸後香港要實現行政長官和立法會的「雙普選」。而按照英國人的設計，是要在過渡期完成這個過程，一到1997年香港就要「雙普選」的，英國人把這個結果稱之為「還政於民」——不是把香港交還給中國，而是交給「香港人」，以此凸顯英國民主和普選的「真諦」。

還好，北京當年對英國人玩「民主普選」有相當的警覺，一是揭穿其「還政於民」乃挑戰中國主權；二是堅持1997年後「循序漸進」雙普選，以保持對香港政改的節奏控制和中央的主導權。然而即便如此，香港的立法會選舉還是亂了好一陣子，也令反中亂港勢力通過選舉而坐大。