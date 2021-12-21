美國參議院日前通過了2022財政年度的《國防授權法案》，批出高達7,680億美元的國防撥款，比拜登政府要求的還多出250億美元，真可謂窮兵黷武。而最特別之處是，其中71億美元是用作針對中國大陸的「太平洋嚇阻倡議」，聲稱要「維持美軍阻止中國武力犯台、造成既成事實的能力」，據說還要邀請台灣參加2022年環太平洋軍演，使台灣確保有足夠的自我防衞能力云云。

美國不僅高估了自己實力，也高估了台灣能力。他們對中國大陸軍力並不了解，或者說只是略知一二，卻侈談要「阻止中國武力犯台」，還要確保台灣「有足夠自我防衞能力」，這不是吹牛又是甚麼？

美國國防部每年都會發表《中國軍力報告》，好像很專業，其實不過是瞎子摸象，一點也不靠譜。唯一可以肯定的是，隨着中國整體國力大幅提升，中國軍力也出現質的飛越，美軍已佔不了多少便宜，尤其是在中國家門口。

早在2016年，美國唆擺菲律賓挑起南海仲裁案，並派遣雙航母編隊氣勢洶洶殺入南海，企圖迫使中國接受仲裁結果。當時中方官員強硬表態，仲裁不過是一張廢紙，哪怕美國全部10個航母戰鬥群都開進南海，也嚇不倒中國人。不久，美國雙航母便灰溜溜撤走。甚麼原因？很簡單，當時中國每隔一小時就向美國通報兩艘航母的準確位置、航向、航速，解放軍轟6K戰略轟炸機編隊也每隔一段時間就從航母上空飛過，意味着隨時可以用東風21D和東風26導彈招呼客人，美艦能不溜走嗎？對美國航母來說，被對方準確定位是致命的，因為東風21D和26根本無法攔截。

重溫這段歷史，只想說明一個事實，5年前中國已有對付美國航母的手段，今天更不用說，高超音速導彈、電磁炮、激光武器、遠程火箭炮等等，任何一件都足以令美軍望而生畏，何況中國還有數量龐大的潛艇家族。美國海軍情報辦公室數據指出，中國海軍在2015年擁有57艘柴油動力潛艇、5艘核動力潛艇，到2030年柴電潛艇的數量將增至60艘、核潛艇則增至16艘。以每艘核潛艇攜帶10枚戰略彈道導彈、每枚導彈搭載10個分導式彈頭計算，不管美國有多少航母，都只能成為海上箭靶。由此可見，美國撥款71億美元搞「太平洋嚇阻倡議」固然枉費力氣，即使花再多的錢也幫不了台灣。