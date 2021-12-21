曾言新冠病毒同感冒沒有分別的英國首相約翰遜，自己中過招執番條命依然不信邪，今年中決定不再封城要「與病毒共存」，詎料言猶在耳，英國單日竟新增逾12,000宗Omicron確診個案，當地專家警告，若不收緊防疫限制，月底單日新增病例可能高達200萬宗，英政府終於不得不考慮在聖誕節過後重新實施封城兩周抗疫。

事實再次擺在眼前，「與病毒共存」根本行不通，中國堅決「清零」才是王道。其實有腦想一想都知，只有疫情清零，人們生活才能真正復常，經濟自然便會復甦。反之，西方國家抗疫無能，約翰遜之流甚至從來沒有認真抗疫，加上洋人自由大過天，視防疫措施為天下之大不韙，令政府防疫難上加難。在這樣的背景下，西方國家才會創出「與病毒共存」歪論，為自己無能找下台階，而且眼紅中國抗疫有方，竟製造輿論指摘中國堅持清零會被全世界孤立，香港跟隨等於自絕於天下，外資會因為過嚴的防疫措施而撤離云云。說穿了，就是自己衰，便唔抵得人家好，硬要拉人一起陪葬，陰險自私，莫此為甚。

畢竟國家領導人都是有識之士，不會與約翰遜之流一般見識，反而香港一些所謂專家忙不迭附和與病毒共存論，聲稱全民打針後港人便能「與病毒和諧共存」，香港便能與國際通關，甚至不知哪裏來的數據，一口咬定中港一旦通關便會有50萬人染疫。在這些專家心中，西方國家疫情爆個七彩，香港與國際通關也沒有問題；與疫情大致清零的內地通關便會有數十萬人染疫，端的是甚麼用心，路人皆見。偏偏林鄭政府最吃這一套，老愛陽奉陰違，至今仍堅持容許國泰機師「帶毒」入社區，「通關之日就是爆疫之時」恐一語成讖！