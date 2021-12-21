今屆立法會選舉，特區政府卯足勁去催谷票源，地區直選的投票率最終僅過三成，但畢竟比外界最悲觀的估計為高，管治班子今趟算是勉強能交代過去。

不過，今次的選舉結果太清一色，號稱民主派的，近乎全軍盡墨，這現象未必是中央所樂見。相信北京是希望香港議會能夠引入溫和泛民主派的聲音，而今趟選舉確實也有這類人大着膽子一試，可惜十居其九是敗北而回。

建制中人參與選舉，自有一套規則和模式，如何拉票，如何配票，外面的人可能茫無所知，溫和泛民貿貿然入局，當然要碰個焦頭爛額。今次是建立新選舉模式後的首場競賽，原本該有示範作用，但溫和泛民的團隊幾乎全數中伏，前車之覆，後來者引以為戒，下屆可能更不敢投入這場遊戲，特區的選舉就會漸趨單一化。

如今建制派是時候作抉擇，要麼往後完全壟斷議會，要麼重新扶植溫和民主派。其實，言論太過定於一尊，對任何社會都不是好事，特區政府確實需要有力的監察者，在適當時候，給予適當的諍言。

這是泛民最衰落的時期，但危中必有機，如果此時有人能夠組織起一股力量，遠離昔日激進泛民的「攬炒」路線，又不至於擔當保守建制派橡皮圖章的角色，長期用心經營，說不定就能異軍突起。如今的溫和泛民，不是沒有人自以為是在走上述路線，但是他們有的劣迹太多，有的太缺乏個人魅力，因此難以冒頭。江山代有才人出，如果閣下自認為溫和理性，亦具政治魅力，大可以擔起一支旗，自組一個民主政黨。所謂物以稀為貴，你此舉，說不定會得到阿爺青睞，主動在選舉上助你一把哩。