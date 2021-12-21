兩岸三地近日均在翻炒同一宗「新聞」，指內地一名被封「中國第一懶人」的23歲男子楊鎖，父母雙亡加上坐食山空，沒人餵飯下，於2009年餓死在家。這宗舊聞正好呼應人們常說的躺平文化。

據報道，楊鎖深受父母溺愛，每天由張開眼一刻起，雙親已為他打點一切，包括洗臉、上廁所，連進食亦由母親餵飼，到8歲也不願走路，外出由父母用擔子挑着走。香港數年前也有超齡兒童坐嬰兒車的報道，有接送孫兒返學放學的外婆表示「逼都唔行」，可見孩童倚賴風氣在港也很常見。

無論是本地年輕人鬧着玩，但如果夢想成真的話，實在求之不得的「阿姨，我不想努力了」，抑或內地人說的「躺平」，日本人說的「低欲望社會」，反映的都是年輕青壯一代對生活缺乏動力的問題。

日本經濟學家大前研一在《低欲望社會》中指出，「多數年輕人的DNA已經產生變化，不斷地降低自己的欲望」，全民努力打拚的時代已經過去，現今35歲以下的青壯年對未來惶惑不安，但他強調不是要指摘年輕人，因為「這種無欲無求的傾向，在時代脈絡之下，也是一種合理選擇」。

從楊鎖的故事可看到時代脈絡出現了甚麼變化。楊鎖年幼時曾試過想協助父母工作，但被告知「你還小，到一邊玩去」，久而久之，楊鎖不但養成在家靠父母的惰性，連功課的分內事也懶得做。跟前述超齡童坐嬰兒車一樣，很多事其實是由父母輩促成，下一代從小習染。

香港不少中年人，童年時要做家務、照顧弟妹，還得剪線頭、穿膠花幫補家計，年幼時已知悉生活艱難，要生才有活，不事生產者難言快活。豈會像後來利是封印上「不勞而獲」的一代，家有工人姐姐，物資不缺，還直呼上天虧待了他們，故要躺平。