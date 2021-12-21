1962年美蘇冷戰時期，蘇聯為回應美國在意大利及土耳其等地部署大量針對該國的彈道導彈，決定秘密在比鄰美國的共產盟友古巴部署類似的核導彈設施。美國發現後立即如臨大敵，聲言會透過轟炸甚至入侵古巴來摧毀有關核設施，以保護自身安全。蘇聯及古巴在危機初期「企硬」拒絕讓步，美蘇部署在全球各地的核彈均已對準對方目標，史上首場核戰一觸即發。

最近的烏克蘭軍事危機，俄羅斯就形容是「翻版古巴核彈危機」，敦促以美國為首的北約吸取教訓。事實上，兩宗事件確有不少相似之處，但現今的美俄與當年的美蘇角色卻互換，首先引發危機的是美國及其盟友。

蘇聯解體後，烏克蘭等多個前加盟共和國雖然宣布獨立，但因經濟、軍事及人口組成（有許多俄裔國民）等理由，大都與俄羅斯保持良好關係。但隨着歐盟與北約在過去30年來不斷向東擴張，包括策動多場「顏色革命」，推倒多個東歐國家的親俄政權，令俄國愈感受到威脅。尤其當軍事實力最強的前加盟國烏克蘭也投入敵陣，外號「戰鬥民族」的俄羅斯便作出反擊，透過政治（克里米亞獨立公投）與軍事手段，侵佔了烏國大片東部領土。

新一輪危機源於喜劇演員出身的烏克蘭總統澤連斯基，為了兌現競選承諾和取得自以為可令該國長治久安的外交軍事保護，上台後不斷挑釁俄國，希望可藉此加快加入歐盟和北約。適逢北約換了只顧賺錢做生意的美國前總統特朗普，以及強硬反俄的歐盟主席萊恩做領導，加速擴張及向烏國售武，終於令俄國總統普京忍無可忍，調動10萬大軍兵臨邊境，疑似要攻佔及摧毀整個烏克蘭，與古巴危機時美國威脅要出兵入侵古巴如出一轍。明日再談。