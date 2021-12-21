愈來愈多市民明白，若不是反中亂港和港獨勢力把黑暴進一步升級，搞「35+」攬炒奪權顛覆立法會，進而妄圖操控第6屆行政長官選舉，中央就不會迫於無奈實行絕地反擊，目的是救港護國。但我們必須要問，為何經過24年的「港人治港」，惡勢力竟不減反增？為何「一國兩制」的落實會變形走樣？為何港獨會狂飆？

《東方日報》之詰問「究竟是誰家之天下」，竟然至今仍未解決。政務司司長李家超揭露說，「許多外國代理人潛伏香港」，遂使「一國兩制」的落實出現變形走樣，令魑魅魍魎叢生，佔據行政機關的關鍵位置，陽奉陰違，實行軟對抗，包庇反中亂港和港獨勢力，甚至大量任用和蓄意安插在要害部門，在暗處發功，令行政主導的政府施政甩甩漏漏。反修例變「反送中」，「反送中」升級為黑色暴亂，港獨勢力得以空前膨脹，就是因為在政府內部、司法機構、法庭法官中有保護傘，有潛藏的外國勢力代理人從中作梗，否則，為甚麼港獨的口號和主張竟可毫無顧忌地公然提出，甚至叫囂成立「香港國」，並狂妄要「廣場立憲」，還瘋狂追究「警暴」，要求平反暴徒，逼政府全數特赦？可見，敵對勢力搞顏色革命是有依託的。

究竟政府內有幾多外國勢力代理人？相信無人可給予準確答案，但是3宗典型司法醜聞便告訴人們，外國代理人魔爪伸得很深。一、非法佔中案尚餘四分之三即700多人的案件，為甚麼本屆政府一宗都沒跟進交審？二、黎智英和助手Mark Simon涉4,300萬元黑金行賄立法會的政黨和議員案件，為何本屆政府終止交審追究？三、7‧21元朗藤條傷人案的量刑大大重過違國安法的電單車襲警案。司法機構如此不正常，是愛國者管治的表現嗎？