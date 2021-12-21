港府無能，一再玩殘市民！正當各界翹首企盼聖誕節前通關，可惜好事多磨，一名國泰航空貨運男機師確診傳染力極強嘅Omicron，而該名機師行蹤遍及九龍新界，發病前嘅潛伏期喺多處進餐，恐已到處播疫！

呢位確診國泰機師，其居所油麻地祥興大廈，日前封區強檢後雖未發現確診個案，之不過，據專家指出，最穩妥應觀察14天，更何況封區強檢時仍有50戶未有應門，是以未來14日係關鍵時刻，需確保患者嘅緊密接觸者，其於社區曾接觸過嘅人士中冇出現新個案！

事實上，Omicron正喺歐洲大爆發，荷蘭封城，其首相宣布所有非必要商店喺聖誕及新年假期前後要停業；英國倫敦則宣布進入「重大事件」狀態，上周六通報添逾9萬宗確診病例及125宗死亡個案，包括新增約一萬宗Omicron個案。特區庸官遲至昨日才宣布今日起將英國列入A組地區加強監測名單，有專家認為係政府擔心檢疫中心爆滿。喂！咁即係斬腳趾避沙蟲啫？專家建議港府安排專門檢疫酒店，接待從高危地區返港人士。

可惜急驚風遇上慢郎中，國泰機師一再出事，庸官無視Omicron潛伏期長，患者即使完成14日檢疫，回家後仍可能確診，閉環式管理存在漏洞彰彰明甚。食衞局局長陳肇始日前才表示，當局正與航空公司商討有關個案，以減低機組人員豁免檢疫帶來嘅風險。火燒眉毛，庸官抗疫仍好整以暇，議而不決，決而不行，病毒又已掩至。當斷不斷，反受其亂，此之謂也。Omicron雷霆奔至，仲有乜好商量，「自我健康管理」證明廢到唔廢，豁免機師檢疫根本係揖毒入境，再縱容機師，咪話聖誕通關凍過水，虎年來到，疫情難遏，港人都係苦過弟弟！