踏入2021年最後一個月，英國首相約翰遜的噩夢接踵而來。先有新冠變種病毒Omicron來襲，令國內確診人數暴增；他本人去年在防疫隔離封鎖政策期間於首相官邸違規舉行派對的醜聞不斷發酵；之後針對Omicron的新防疫措施遭百名保守黨黨友倒戈投反對票；最新又有負責脫歐事務的內閣辦公室國務大臣霍禮思請辭，令他的聲望跌至谷底，連帶能否保住相位，也被畫上一個大問號。

英媒上月底投下震撼彈，揭發首相府於去年嚴格防疫措施實行期間曾舉行連場聖誕派對，約翰遜當然矢口否認。詎料英媒「再接再厲」公開照片，可見約翰遜本人身邊坐了多名身穿聖誕服飾的下屬，報道並稱一行人當時聚在一起飲酒。對此，約翰遜堅稱自己一定沒有違規，可是他屢次前言不對後語，信譽已到崩潰邊緣。本月初民調顯示，66%選民表示不能信任約翰遜。

在疫情、輿論及反對黨火力全開之際，曾揚言要與病毒共存的約翰遜為求自保，態度180度轉變並推出嚴格防疫的「Plan B」，要求民眾在公共場合戴口罩、前往特定場所必須出示疫苗證書，並呼籲人們接種疫苗加強劑。詎料下議院表決疫苗證書要求一項時，意外地有多達百名保守黨議員投下反對票。議案最終在工黨支持下通過，但保守黨人大規模倒戈，似乎已為日後逼宮埋下伏線。

屋漏偏逢連夜雨，保守黨在上周四的國會補選中，輸掉穩守近200年的傳統票倉、北什羅普郡選區的席位，學者形容結果是8.5級的政治大地震。在該區勝出的自由民主黨女候選人摩根表示，「選民已明確地向約翰遜發出保守黨已結束的訊息」。選民除了用手上一票來表達對約翰遜的不滿外，也在一定程度上反映隨着英國正式脫歐，保守黨對其支持者而言，已不再像兩年前般擁有強大號召力。

面對上述各種難題，約翰遜早已焦頭爛額，而盟友霍禮思此刻請辭，猶如對他背後捅刀。霍禮思在辭職信內寫道，英國雖已脫歐，他對政府政策方向有所保留，又指政府應學習與新冠病毒共存，不應實施強迫性防疫政策。

由此可見，約翰遜內閣對不少政策均存有分歧，甚至不惜脫離「熱廚房」，情況之混亂令人難以想像。自由民主黨議員莫蘭則「抽水」說：「老鼠正在逃離約翰遜沉沒的船。」

在約翰遜連串醜聞爆出前，上月底有英媒目睹，保守黨內負責黨魁挑戰事務的1922委員會成員步入唐寧街10號；近日亦有報道指，1922委員會成員把撤換約翰遜列為選項之一，而財相辛偉誠及外相卓慧思更被指是下任保守黨黨魁熱門人選。惟筆者相信，在疫情緩和前沒有人會願意接火棒，而多名保守黨國會議員也放風，約翰遜仍有機會在明年5月地方選舉前，帶領該黨返回正軌。