正論：變種病毒勢來襲　港府防疫又靠嚇

颱風消散，本港仍未重見光明。新冠變種病毒Omicron來勢洶洶，專家警告將成為歐美等地的主流病毒，甚至整個北半球的個案亦會激增；然而港府防疫依然「慢半拍」，面對輿論質疑，又歸咎於疫苗接種率低，甚至出言「恐嚇」要擴展「疫苗氣泡」的適用範圍。凡此種種，表面上是港府為防疫大局考慮，實則把防疫不力的責任，推卸給全港市民。

歐美多國早前採取「與病毒共存」策略，引發新一輪疫情海嘯，其中英國更是重災區，單日新增確診數以萬計。本報多次呼籲收緊英國來港人士檢疫安排，專家連番警告，惟港府唯唯諾諾，昨日凌晨才正式把英國納入「加強監測A組地區」，卻同時縮短A組地區檢疫日數至4天，理據是基於本港所有Omicron輸入個案都能在抵港3天內找出。誠然，Omicron將成為主流，但Delta等其他變種毒株尚未絕迹；雖然坊間普遍認為Omicron傳播力較強，但現有數據顯示Delta的潛伏期更長、死亡率更高，港府豈可無視之。

何況，現時已有專家警告，患者一旦同時感染Delta及Omicron，有可能發展出新的超級變種病毒。英國現時Delta病例居高不下，Omicron同時激增，已成為最有可能出現超級變種病毒的國家之一。須知道，從新變種病毒誕生到被發現，期間必有「真空期」；輕率地縮短A組地區檢疫日數，待港府獲悉有關資訊時，超級變種病毒恐已傳入本港。

港大專家何栢良也批評港府做法不理想，推測只有一半的Omicron個案能在首4天內發現，擔心檢疫酒店未能應付空氣傳播的風險，若然另一半個案在發病高峰期入住酒店，有機會發生交叉傳播。的確，相較歐美各國，香港疫情相對緩和，昨天的境外輸入病例也僅8宗，但居安仍要思危，尤其從海外趕回香港過聖誕的港人已突破2萬人，輸入病例極大機會隨之上升，那怕只是走漏1宗，星星之火也足以燎原。

外界屢屢要求收緊機組人員等豁免人士的檢疫要求，港府置若罔聞，反而繼續「谷針」，昨日更率先拿政府僱員「開刀」，宣布收緊「以接種疫苗取代定期檢測」安排，即使健康不允許接種的僱員也未能幸免，須每3日一檢。港府同日又宣布延長現行社交限制，甚至揚言考慮擴展「疫苗氣泡」的適用範圍，令市民百思不得其解。旁人觀之，港府彷彿一早打定輸數，料定病毒定能突破「外防輸入」體系，未有拒病毒於千里之外，反而布重兵於最後防線，一心與病毒「打巷戰」。

難怪最新民意調查顯示，45%受訪者不滿港府的抗疫表現，甚至有83%受訪者認為禁聚令措施過緊。原因無他，新冠病毒並非從香港誕生，也未曾在香港變種，市民普遍期望港府練就「金鐘罩」，阻擋病毒輸入，港府卻要市民苦練「鐵布衫」，謀求自保。疫苗能保障接種者的健康，港人自會為自己健康考慮，但防範境外輸入能保障全港市民健康，港府未盡本分，卻「寬以待己，嚴以律人」，又如何不惹民憤。