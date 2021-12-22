產評：美搞破壞華建設　全球金融大變天

過去數十載，美元霸權既為美國企業帶來豐厚利潤，也讓美國政府掌握得以收割全球的權利。每次面臨挑戰，美國都會向對手發動經濟制裁甚至地緣戰爭，無所不用其極將對手打垮，除之而後快，如今美國正圖向中國重施故技。可中國不是昔日前蘇聯或日本這般對手，憑着作為世界第二大經濟體，以及獨特的體制優勢，中國正努力建設國際認受的金融體系和市場規則，吸引更多外資來華。美國為保霸權，不惜主動破壞國際奉行的自由貿易和市場經濟等原則，最終只會搬石砸腳，損人害己。兩強一個在建設，一個在破壞，勢令全球金融市場大變天，東升西降正逐漸變成主軸！

本月以來，美國對中國企業連環發炮，包括新增多家中企入實體清單，又以訊息披露及審計為由威脅中概股退市。不少中概股已打定退堂鼓，準備轉到中港等其他市場上市。美國金融市場在趕客，即使中國當局已三番四次表明願意就企業審計標準與美協商，美國還是堅持無理打壓，顯然已超越監管的範疇，其目的是要趁中國經濟增長放緩，加緊堵截中企海外融資渠道，是不折不扣的金融狙擊。

美國為打壓對手，不惜違背一直奉行的市場經濟和自由貿易原則。可另一邊廂，中國則加快開放金融市場，除了容許外資全資控股金融企業外，又推出上市註冊制，並加強企業會計審計，訊息披露和投資者保障，最新是有意修訂《公司法》，深化國有企業改革，完善現代企業制度，持續優化營商環境，激發市場創新活力，加強產權保護，同時主動放寬外資來華的限制，鼓勵科研人員擁有股權，着力拓展內外循環。這些金融建設，各方受落。

顯見，美中兩強的金融市場，一個在關門，一個在開門，後果將會是美國金融競爭力退步，而中國金融實力將明顯增強，更多外資願意來華尋找商機。事實上，打從美國前朝特朗普政府，已多番呼籲美企減少中國投資，回去經營美國市場。可包括美國「龍頭」智能手機公司和電動車公司，皆選擇繼續經營中國市場，華爾街大行更紛紛在華開設全資控股金融公司，資金爭相落戶中國，變相用「腳」說出了抉擇！

可以預期，美國對華的金融圍堵是起不到多大作用，若然要再加大力度，例如為使用美元設限，必將損害美元作為國際儲備貨幣的地位，只會加快「去美元化」趨勢，更何況中國是美國的海外最大債主之一，任何決裂不見得對美國有利。明乎此，相信美國對華的金融打壓，大概就如是了。

金融與實體經濟分不開，中國已成為全球最大的製造國、貿易國和消費市場，愈來愈多國家願意與中國經貿掛鈎，並接納人民幣作為交易貨幣。一旦人民幣加快升值，向美國倒灌通脹，更足以引爆美國資產泡沫。可見，這場中美金融戰，美國已非處於絕對優勢，當數碼人民幣正式啟動，更激烈的金融戰役還在後頭。無寶不落的美資漠視本土政治聲音，押注中國市場，也許已預告了這場金融戰的賽果。