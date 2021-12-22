功夫茶：飛棚意外傷亡多　罔顧職安要重罰

一年將盡，年尾趕工，工業意外特別多；很多時就係因為「趕工」而忽略咗安全，不幸事件就此鑄成！嗱！地盤工人要高空工作，飲食業節日期間暫回春，廚房人人要「滾水淥腳」準備出餐，一個不小心，即使滑倒、絆倒或跌倒，都有機會引致腰部挫傷、骨折、脊髓神經受傷，嚴重嘅甚至因而癱瘓，分分鐘咁就一世！

打工仔悲歌永遠唱不停！各位，隨着本港多項基建工程陸續開展，建造業嘅意外傷亡數字亦增加。工業傷亡權益會尋日回顧年度工傷及職安，指今年上半年共有132宗職業死亡個案，推算全年數字將較往年增加，尤其特別關注飛棚意外。

「高處墮下」死亡事件時有所聞。根據勞工處數字，上半年共發生132宗職業死亡個案，較去年同期113宗增加近17%。呢，據工權會紀錄及跟進嘅73宗職業死亡個案顯示，於工作場所因意外死亡嘅有49宗，當中以高空墮下為重災類別，合共有20宗，佔約40%。工權會總幹事特別關注俗稱飛棚嘅懸空式棚架意外，皆因於2021年下半年內發生4宗相關意外，反映行業存在嚴重嘅安全問題。

工權會總幹事特別強調，意外往往係因為疏忽大意，譬如工人嘗試尋找適合位置作牢固點，以扣繩作防墮措施，本來係應有嘅安全意識，可惜有唔少業主、物管公司或會拒絕，加上僱主冇為員工提供安全裝備、行業文化輕視安全風險，亦有老師傅甚至鼓勵新人不用安全裝置，一時貪方便，又自以為「邊有咁啱得咁蹺吖」！而天意弄人，一次意外足以喪命！工權會有見及此，建議政府要加強巡查地盤及執法；長遠大幅提高違反職安條例嘅罰則，以牌照制監管棚架公司。

此外，喺「建造業、裝修及維修工程」嘅意外死亡個案中，小型工程共有12宗，佔整體38%，按年增一倍。數字反映一般小型工程嘅安全容易受到忽視，呢，喺梯台或木梯上工作期間失足墮地死亡個案時有所聞；又如不久前小蠔灣污水處理廠嘅1死3傷意外，外判工人竟未獲提供需要嘅安全裝備，質疑政府冇做好把關角色。

生命寶貴，一次意外足以抱憾終生。政府對於地盤、小型工程都應加強巡查，嚴格執法，意外一宗也嫌多。對於近日有消息指勞工處將職安健罰則新方案嘅可公訴罪行最高罰款，下調至2,000萬港元；工權會批評處方不斷讓步，看不到改善問題嘅決心，對工業意外死亡家屬造成打擊。針對工業意外急升，政府有必要對那些明知危險都不做足安全措施，而最終導致嚴重傷亡嘅承建商及業主等加強罰則，以收儆效。