世界視線：美軍飛機防突襲　化整為零打游擊

美國太平洋空軍近日派出F35A戰機，與日本航空自衞隊舉行演習，並首次在日本驗證敏捷戰鬥部署。敏捷戰鬥部署是美軍戰術革新一環，美其名把飛機分散部署，防止成為火力集中打擊目標，但實際上猶如「打游擊」般化整為零，反映美軍對自身力量不自信，及憂慮中國導彈射程覆蓋第一、二島鏈。

根據美軍設想，未來與中國等勢均力敵的對手發生衝突時，第一、二島鏈內主要空軍基地可能全數被摧毀而無法使用，因此要分散西太平洋的前沿基地，並預置後備基地，甚至武力奪取其他國家一些民用機場臨時使用，敏捷戰鬥部署遂應運而生。透過新版「跳島戰略」，美軍飛機不再依賴設施及功能齊備的常備大型空軍基地，而是以小型機場或公路升降。目的是通過廣域分散部署，防止被中國首輪導彈齊射壓制及摧毀在機場上，增加兵力存活率。

紙上談兵無懈可擊，但實際執行往往問題叢生。雖然小型機場及公路可供戰機升降，但缺乏機庫、彈藥補給及維護保養等基礎設施，只能以大量保障車輛應急，影響持續作戰能力。再者，建設後備基地亦需要預留一定分量燃料、彈藥及其他物資，難以完全避過間諜衞星偵察。第三，分散部署影響軍力集中，無可避免削弱攻擊成效。

美國現役軍機數量全球居首，多達13,246架，遠多於第二位俄羅斯4,173架，以及第三位中國3,285架；數量上佔有壓倒優勢。不過，空中作戰除了講求攻擊，防空亦不容忽視。美國認為中國擁有數量龐大、型號眾多、射程較遠及可突破防禦系統的彈道導彈，巨大的空軍基地是最佳靶子。一旦幾個主要基地摧毀殆盡，美軍整個作戰便會瓦解，因此寄望分散部署避免各個擊破，並希望增加對方發現及識別難度。

游擊戰通常是勢孤力弱一方採用，分成小股部隊不斷騷擾及襲擊實力佔優的敵人，然後尋找機會殲敵。美國現役軍機數量是中國4倍，並非戰力不足一方，更在理論上擁有制空權，但採取截然相反的保守戰術。怪異現象背後與中國的高超音速導彈技術有關，美國擔憂無法有效攔截，只能出此下策應對。