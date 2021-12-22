俄羅斯的立場是不想戰爭，但不怕戰爭。俄羅斯近來宣揚對抗納粹德國的衞國戰爭。一是普京等重新肯定蘇聯；二是俄羅斯承繼蘇聯。

在90年代蘇聯瓦解之後，失去眾多領土，美國還是不停地追逼，意圖將之進一步瓦解。普京與大多數的俄羅斯人民便愈來愈有當年與納粹德國之戰的感覺，特別是納粹德國侵略蘇聯時有眾多的其他國族納粹黨人的支持和協助。今天仇視俄羅斯的便是當年納粹的烏克蘭、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞、捷克和斯洛文尼亞等。俄羅斯今天面對的是美國替代當年納粹德國，帶領東歐納粹黨人一起攻擊，俄羅斯的民眾怎能不吸取歷史教訓？俄共在最近的選舉中獲得選民們擁護，這應是其中一個主要原因。

蘇聯衞國戰爭本是不想打。理由是蘇聯在30年代才開始工業化和農業集體化，經濟有長足發展。但只有10年時間，要與德國開戰，戰勝的把握不大。因此是用盡方法拖延開戰，來爭取時間進行建設與備戰。此所以史太林要與希特拉協議相互不攻伐。這有類於列寧在十月革命時退出一次大戰的協議性質。不過德國在把英國打退回英倫三島後，便撕毀協議進攻蘇聯。部分原因是巴庫的石油，由此而產生出殘酷的苦戰。

蘇聯初期失利，幾乎敗於德國的閃電戰。蘇聯抵抗靠的是人民戰士的前仆後繼，幾百萬人死傷，和德國沒法戰勝的俄羅斯冬天。蘇聯不想戰，但沒法不戰。俄羅斯同樣面對着滅國的威脅，便不能不戰。可俄羅斯不比二次大戰前的蘇聯，核威懾非同尋常。美國在歐洲部署核武器，俄羅斯便派可攜核武器的轟炸機在白羅斯上空巡迴。普京亦揚言不懼核戰。

俄羅斯提出的俄美，和與北約的安全協議，相信美國不會接受。美國還會一如既往地在俄周邊部署武力，進行壓迫。烏克蘭也可能由右派勢力帶領突襲烏東，以逼美國開啟戰事。烏克蘭危機還在發酵，或許要由俄借烏東武裝之力痛懲烏克蘭的右翼政府，才可驅使美國認真看待普京的建議，或至少用談判桌上的政治鬥爭替代戰場上雙方的攻守。也要看德法等歐盟願否讓美國用北約騎劫歐洲，以歐洲的安危來與俄羅斯賭博。不過，美國也有難言之隱。一旦退縮，北約便大有可能崩析瓦解。俄羅斯的威脅，不論真假，本是維繫北約的主要因素。