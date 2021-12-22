對於「叛國禍港四人幫」大頭領黎智英的種種犯罪劣行，香港司法領域提供「保護傘」的基本狀況是——首先對和今次反修例暴亂背景有關的案子，多數不敢明目張膽的保護，這些案子多是些「參與非法集結」的小案子，判刑有限，「保護」起來意思不大。然而即便如此，也還要玩玩「判了等於無判」，弄個「不加監」、「同期執行」之類的小手段，能庇護多少就庇護多少。

其次，對黎智英涉嫌干犯的國安罪，因有「上面」督辦，港府和司法界不能不大張旗鼓地張羅着辦，然而也曾有人試圖探探中央的「虛實」，有「指定國安法官」就作出「黎智英保釋外出」的決定，明剃中央和《港區國安法》的「眼眉」。這件事，當時「上面」要不是作出司法行動，打掉這個居心叵測的「保釋決定」，《港區國安法》就會在黎智英案撞板，其他有關《港區國安法》的案件更不知會受甚麼影響。

三是黎智英犯下的和黑暴背景及《港區國安法》無關的案子，保護傘就更是肆無忌憚地完全張開，好像能為他們在黑暴背景案、涉嫌干犯《港區國安法》方面未能好好保護黎智英出口惡氣似的，要在這方面顯示一下保護傘的「強大存在」似的。日前刑恐東方記者案，黎智英再獲放生就是如此。此案簡單而清晰，但司法過程拖延而曲折，以最終達到保護、放生黎智英的目的。

話說2017年6月4日，黎智英在維園涉嫌刑事恐嚇東方傳媒機構記者的正常採訪，污言穢語、惡形惡相大罵「×你老母×」、「我實搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」，整個過程有圖有相有聲音。但到了律政司那裏拖了兩年多才提出檢控，之後上法庭判黎智英無罪，全城嘩然。律政司迫於社會強烈反應，拖了半年才上訴，之後高等法院又拖了半年才審理。然而駁回上訴，維持黎智英罪名不成立。

法官判詞自相矛盾，既承認採信證據，又稱感覺不到苦主受恐嚇，故黎智英無罪。荒唐如此，不是保護傘是甚麼？