新疆自治區政府日前公開多段過去發生的恐怖襲擊視頻，令人觸目驚心。據不完全統計，1990至2016年期間，新疆恐怖分子在全國各地共製造了數千起暴力恐怖事件，造成無數人命傷亡，財產損失無法估算。外界印象最深的是2014年3月1日晚上，數名來自新疆的恐怖分子手持利刀，在昆明火車站見人就斬，導致31名無辜群眾死亡、141人受傷。此外，還有許多恐襲場面比昆明火車站斬人事件更恐怖、更血腥，只是當局沒有公開而已。

曾有一段時間，新疆儼然成為恐怖之地，令人望而卻步，直至近年恐怖主義逐漸消失，新疆才恢復寧靜安全。這顯然是得力於當局剛柔並濟的政策，包括積極有效的扶貧措施，以及舉辦培訓中心，讓那些受極端主義和恐怖主義迷惑的維吾爾民眾學習漢語、法律和職業技能，才逐漸消除恐怖主義隱患。然而，美國等西方國家不高興了，他們似乎更樂意見到一個刀光血影的新疆，而不希望見到一個和諧穩定的新疆。

這正是西方典型的雙重標準。恐怖事件若是發生在西方或與西方關係密切的國家或地區，他們必定反應激烈，齊聲譴責；相反，恐怖事件若是發生在與西方關係疏遠或處於競爭關係的國家或地區，他們往往反應冷漠甚至幸災樂禍。尤其對新疆少數極端分子發動的恐怖事件，西方政客竟稱為「自由的反抗」，將新疆當局的反恐措施稱為「打壓人權」甚至「種族滅絕」。

數字不會說謊。新疆維吾爾人口從1953年的361萬，增至2020年的1,162萬；在本世紀頭20年，維吾爾人口複合年增長率為1.67%，遠高於其他少數民族0.83%的人口增長率。顯而易見，西方炮製的所謂「種族滅絕」是徹頭徹尾的世紀謊言。

事實上，當年美加白人殖民者在美洲屠殺印第安人，才是如假包換的種族滅絕。直至今天，美國還在全世界到處作孽，濫殺無辜。《紐約時報》日前披露多份美軍在敍利亞、伊拉克及阿富汗多場空襲的機密文件，指由於情報錯誤、誤判等原因導致大批平民死亡，真實數字遠超國防部估計的近1,700人死亡。其中一次美軍空襲敍利亞「伊斯蘭國」據點，聲稱炸死85名武裝分子，其實是誤炸民房，導致120多名村民被殺，這就是美國的反恐真相。請問，到底是誰侵犯人權？誰實施種族滅絕？