纏擾逾4年，事發於2017年6月4日的壹傳媒黎智英涉刑事恐嚇東方傳媒機構男記者案，去年原審法官判以「表證成立、罪名不成立」，激起全城嘩然，律政司怯於眾怒難犯，拖延多時後入稟高院以案件呈述方式提出上訴；再拖半年至今年10月高院終於開庭審理，又拖近兩個月，前日終有裁決結果，不問可知，維持原判，黎智英罪名不成立！

一宗有相有片為證，案情並不複雜的案件，東方欲討回自身公道卻是千難萬難。繼原審法官的「表證成立、罪名不成立」後，高院法官又直指「原審裁判官法律上犯錯」，但「控方以案件呈述形式」申請上訴，在案件呈述的程序，上訴法院「無權重新考慮證供，只能判斷原審裁判官是否有犯錯」，然後最終也是無錯。至此，一場由律政司和司法合演的放生大漢奸戲碼圓滿落幕，律政司又可以振振有詞向公眾擺姿態：「嗱，上訴咗嘞，法官維持原判，死心啦？」哈哈哈！

都說法律面前人人平等，惟在香港這個特區，有些人永遠比另一些人更平等，而這些人「巧合地」都是來自反中亂港集團，尤以黎智英最刀槍不入。別以為國安法生效後，司法不公的情況會有所收斂，其實一切不變，只是保護傘變得更小心、更隱密、更懂得利用艱澀的法律詞彙做包裝，擺出大公無私狀，愚弄大眾，忽悠中央。黎智英涉及的去年六四維園非法集結案，雖被判罪名成立並入獄13個月，惟刑期與前3宗非法集結案共20個月的刑期同期執行，意即毋須加監，有判等於無判，已是明顯例子。今次刑恐案再獲放生，一切都是依劇本行事而已。

此情此景下，還有人信黎智英的國安大案會有公平審訊嗎?不要說三幾年便放番出來，隨時又被判無罪釋放罷了。