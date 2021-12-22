世界輪流轉，昔日香港的泛民主派與黑暴合流，倒海翻江，中央不得已，惟有掏盡乾坤袋內的法寶，伏妖降魔，好讓獅子山腳下，回復平靜，但轉眼之間，時勢已變，最新的立法會選舉後，泛民變得奄奄一息，好像一碰就要崩解。阿爺看在眼內，於心不忍，今天的境況，也不是他所樂見，故剛傳出消息，北京正考慮再次修改香港的選舉規則，使泛民能在更公平的環境下，參與競逐。

所謂「三十年河東，三十年河西」，世事從無絕對，有時候改變更不必等三十年，立法會選舉完結後不足三日，就盛傳選舉模式可能再變，傳話人更是《基本法》前起草委員，相信她的說法必有所據。昔日立法會的選舉條例過於寬鬆，如今又矯枉過正，嚴格得近乎滴水不漏，所謂「水至清則無魚」，新一屆立法會內，差不多已將泛民滅聲，此舉大可不必。

以往的立法會有三件事讓人擔心：一怕反對派癱瘓議會，二怕議員動粗傷人，三怕泛民取得大多數席位，進而為所欲為。然而在新規定下，地區直選議席減至20席，泛民已不可能佔得議會的大多數。

早前，立法會又通過新議事規則，將違規議員的懲處大幅度增加，上述三項憂慮，便應可消除。既是如此，候選人「入閘」的資格審查，就大可放寬，對持異見者，更不必力求「清零」。

有新冠肺炎的醫學專家，甚至反對將染病者的個案清零，因適當引入病菌，可能有助提升大眾的免疫力，對改善市民健康，有益無害。同樣道理，眾口一詞、只懂唯唯諾諾的議會，亦太沒看頭。若然政府沒機會接受質疑和批判，時長日久，腐敗便會由此而生。