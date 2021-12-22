美國《紐約時報》日前披露多份美軍在敍利亞、伊拉克及阿富汗多場空襲的機密文件，揭露美軍行動存在情報錯誤、誤判與監控片段質素差劣等問題，導致大批平民喪命，數字要比國防部估計的近1,700人還要多上數百人。美國以反恐為名，結果所殺的無辜平民比恐怖分子還多，美國一日不肯正視其發雞盲與動輒以暴力掃場的惡習前，中東人的性命仍將處於另類恐怖分子的威脅陰霾之下。

美國人借反恐為名，到頭來反為中東地區平民製造更多恐怖空襲，究竟是有人藉機滿足嗜殺獸欲，抑或將《好撒瑪利亞人法》生搬硬套，覺得既然施救者見義勇為下造成遇難者受到傷害，也可免除法律責任，那麼打着「反恐」旗號，將施予救援的人士當成激進分子，又將平民駕駛的電單車，當成準備要施襲的「編隊」看待，一律予以轟炸。即使本來是要對付恐怖分子的，最終被賜死的竟是數以千計的平民，美國人依然認為應該得到免責權，甚至連良心責備也可省回，只需自我感覺良好，自以為正義之師，世上沒有甚麼生命不是美國人眼中合該狂轟濫炸的，當然，更沒有所謂屠殺這回事。

當美國國防部數日前才拋出8月29日空襲喀布爾行動，導致10名阿富汗平民，其中包括7名兒童死亡的「不對任何人進行處分」調查報告，不足一星期再被揭發犯下更多殺害無辜平民的罪行，這明顯不是偶發性個別例子，而是系統性持續不斷、情況已然失控的濫殺行為。

「我們知道美國在濫殺，美國也知道自己在濫殺，美國也知道我們知道美國在濫殺，我們也知道美國知道我們知道美國在濫殺，但是美國依然在濫殺」，國際應立即就上述大量違反人權的事實作出懲罰性行動，制裁美國，刻不容緩。