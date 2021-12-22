昨日談到最近的烏克蘭軍事危機，與1962年美蘇冷戰時期的古巴導彈危機有許多相似之處，但今次危機卻可能更為複雜，因其牽涉的國家及利益集團更多，不似當年只涉及美、蘇及古巴3個國家。部分國家的領袖為了自身的短期政治利益而不顧後果，隨時會不聽美俄指揮甚至對着幹，令危機更難迅速、妥善地化解。

首先是烏克蘭總統澤連斯基，今次危機某程度正是由他一手引發，歐盟與北約為免直接與俄羅斯衝突，過去幾年一直對烏國的加盟歎慢板、冷處理，包括藉口該國必須先解決本身的貪腐問題。但澤連斯基為了兌現選舉承諾和應對國內反對派的攻擊，不斷主動挑釁俄國，自製危機，以迫使歐美介入，甚至一度謊稱歐盟和北約已批准其加入申請。最終可能會玩火自焚，斷送國家主權和領土完整。

除了烏克蘭，在歷史上一向反俄，近年更先後由親美反華政黨掌權的立陶宛與波蘭，近日亦加入戰團，與烏國聯手要求美國及北約加緊制裁俄羅斯及白羅斯。但其實一旦真正開戰，位處兩俄邊境的立陶宛與波蘭也勢難獨善其身，隨時被捲入戰火。

白羅斯的情況也有點類似，白羅斯總統盧卡申科看似唯俄國是從，實際上卻不時不按理出牌，包括早前的迫降客機及難民危機事件，手法之狂連俄羅斯總統普京也不及。近日白羅斯更揚言如北約加緊打壓和繼續東擴，便會考慮在境內部署核武，將普通的軍事危機升級成為核危機，似乎也並非獲俄國授權而出招。

古巴導彈危機最後得以化解，主因是美蘇領導人都深知一旦爆發核戰，即等於同歸於盡，沒有贏家，因而同意秘密磋商並互作讓步。但現在美俄雙方都有一些看似視死如歸的「豬隊友」，令形勢更難受控。