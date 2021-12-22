國安重犯黎智英，自前年訪美朝聖後，宣布效忠美國政府，信誓旦旦在香港「為美國而戰」。他是非法佔中、涉嫌行賄立法會泛民政黨和議員黑金案、反對修訂《逃犯條例》變為反送中運動，再上升為顛覆特區政府的「顏色革命」，以及「35+」攬炒奪權初選等6宗連串嚴重的反中亂港和「港獨」分裂性質的破壞國家安全案件的首犯要犯。可是，他作為2019年黑色暴亂、嚴重破壞國家安全案件的涉事人，在香港法庭就有關案件的審訊中，卻得不到依據國安法的公正審判和量刑。對此，新科議員必須跟進。

不公一，將黎某4次被控的非法集結所涉罪行，全部孤立地分開看，沒連繫是黑暴煽動群眾反政府掀起一波又一波暴動戰役去定性，忽視每次集結和多次非法集結疊加的推動和升溫反社會暴動效應。

不公二，法庭將黎某4次非法集結罪行，分別作孤立的一般性質的違反社會治安秩序來判刑，忽視其要顛覆國家政權的嚴重性。不公三，因法庭只作為一般違反社會治安罪行性質定罪，便運用「同期執行」的量刑方法放生，高高舉起，輕輕放低。

不公四，本屆政府的司法機構變相成為黎智英保護傘，早有鐵證如山的前科。本屆政府任期還有半年便壽終正寢，為何在過去4年半的任期內，一宗也不跟進檢控非法佔中的尚餘案件，當中包括黎智英。而律政司司長鄭若驊上任21天，便宣布撤銷4,300萬元政治黑金案，更令全港滿地眼鏡碎。美國的黑手黑金罪行，豈容不了了之不清算？

毋庸置疑，黎智英及其反中亂港的狐群狗黨所涉及美英插手的國安案件，是異常複雜和極嚴重的，而本地司法系統和法庭已做不到公正嚴明審理，有關方面必須要根據《國安法》，移交內地審理。