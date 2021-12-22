歲寒，然後知松柏之後凋也。有人說這是中國歷史精神嘅要處，士窮見節義，世亂識忠臣，亦知人之道；而當港府日前宣布，因應疫情最新情況，明年農曆新年煙花匯演將取消，意味市民連續3年冇機會觀賞賀歲煙花！唔少網民竟話「冇乜好慶祝」！

嗱！照道理，連續3年冇得喺維港岸邊一面觀賞五光十色、振奮人心嘅煙花，一面隨着璀璨煙花喺夜空吐艷不同圖案，大人小孩嘩嘩叫好讚嘆，情人知己眉目傳愛擁抱歡呼，點都會有多少失落吧！更何況一橋之隔嘅馬交，大家都喺「一國兩制」下，人哋就喺農曆正月初三及十二，分別喺中區及北區舉行賀歲活動，又有花車巡遊、文藝表演；唔通港人真係唔欣羨？交感神經乜都冇反應？

老朽之有以上感慨，皆因港人聽見取消賀歲煙花，不但冇一絲可惜，可見「廢官無能，靠害市民」已去到乜嘢程度？疫情持續，Omicron殺入社區，市民喺疫慌中惶恐度日，庸官防疫漏洞百出，收緊入境措施又慢吞吞，聖誕通關若泡湯，百業恐一同陪葬！食白飯送茶瓜，你話仲有乜心情睇煙花吖？

仲有吖！公屋愈輪愈長，庸官仲話告別劏房要等到2049年，基層想「房事一通，生活輕鬆」，等到髮白齒搖仍然只能心中暗呼：我有一個夢！諗落都悲催！至於司法不公、庇奸護惡，搞到市民心灰意冷，投票率創新低，白票率就創史上新高；虎年過後，港人移民潮相信仍然不絕！哀莫大於心死也。老朽寒風細雨中外出飲早茶，趁「疫苗氣泡」仍未擴至所有食肆，飲得一次得一次，茶香下展讀本報「正論」：「港府倒行逆施 司法與民為敵」，一陣悲愁忽然掩至，對呢個政府，咬一口牛肉球，但覺其「始於作偽，終於無恥」，講完。