Omicron變種病毒正快速擴散，促使諸國再度收緊防疫措施。國際供應鏈亂上加亂，物價飆升勢令通脹難下。各國央行「收水」步伐若拿捏不準，更隨時加速墮入「停滯性通脹」困局。世界經濟亂局如斯，作為第一大經濟體的美國卻自身難保，政府債台高築，拜登的兩萬億美元刺激經濟方案又在國會卡着，美股位高勢危，美元正面對一場信用危機！所謂「人窮志短」，近期拜登政府索性加快中美脫鈎，並推展亞太戰略，圖將中美「新冷戰」推向「熱戰」邊緣，乘亂求翻盤！

近季全球通脹持續升溫，各國央行「收水」的壓力日增。可疫情反彈打擊經濟復甦步伐，令貨幣政策鬆緊變得進退兩難。疫情退卻無期，刺激措施效用遞減，經濟增長無以為繼，步向衰退。

去年疫情最壞的時候，中國經濟率先復甦，擔當了全球的「定海神針」，惜此情此景如今難再重演，皆因今夏以來，中國經濟增長持續放緩，一則是去年的比較基數效應減退，二則是內部監管風暴，疊加內房企業頻爆「債彈」，打擊投資、消費與就業。雖然近期中國主動「放水」維穩，但短線總體下行壓力仍大。

美國拜登政府並未有實踐其與中國的「競爭與合作」政策，反而是在千方百計挑釁兩國關係，包括趕絕中概股，新增一大批中企列入黑名單，絕對是來者不善。值得留意，由斯德哥爾摩國際和平研究所發表的一份報告顯示，雖然去年全球疫下經濟萎縮逾3%以上，但世界最大的100家軍火商利潤卻按年增長1.3%，達到創紀錄的5,310億美元，更是連續6年實現正增長，而美國再次成為百強軍工企業上榜數目最多的國家。

回顧這些年美國恃着軍事優勢，在中東、南海頻頻攪局，打着地區安全旗號，推銷軍火商品，美國軍火商從中賺得盆滿缽滿。最近，美國加強反華聯盟陣勢，以「民主」和「人權」的幌子，加強圍堵中國，更放風要亞太組織經貿新框架，並大打「台灣牌」，誠然已超出經貿競賽的範疇，而是朝熱戰方向發展，全因世界愈亂，美國便可彰顯其軍事優勢，而其舉動，已促使近期中俄主動走近，「抱團」應對。

事實上，當疫情變得「常態化」，長期透支經濟，各大央行亦技窮。偏偏美國為着維護自身霸權，拒絕全球化合作，更拉幫結派奉行分裂路線。眼前圍繞中美兩大核心角力，最終將演變成熱戰的說法，絕非天方夜譚。

天下大勢，分久必合，合久必分。中美博弈，最初體現於貿易、科技與金融角力。沒料到一場持久的疫情，兩強的內部治理能力高下立見，美霸接受不到中國和平崛起，正加速推動脫鈎，繼而部署將全球推向戰爭邊緣。依此半球化的趨勢發展下去，全球經濟好景難再，看官且別總是眷戀着太平日子，得為進入亂世作好準備。