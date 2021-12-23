世界視線：德綠黨連出狠招　華盛頓掩嘴偷笑

幾經波折下，德國社會民主黨、綠黨和自由民主黨終於成功組建聯合政府，並於本月8日宣誓就任。然而，德國新政府上台短短一周後，便在多項議題上出現重大分歧。分別出任副總理和外長的綠黨聯合領導人哈貝克和貝爾伯克，甚至主動向俄羅斯發動「攻勢」，除了令前總理默克爾多年來力推的北溪2號天然氣管道項目啟用之日遙遙無期，連帶德俄關係也跌至低點。

被指曾為車臣叛軍組織效力的格魯吉亞公民漢戈什維利，兩年前在柏林遭俄籍男子克拉西科夫槍殺，默克爾政府一直低調處理此案，惟曾稱「我最大的外交資本就是毫無外交經驗」的貝爾伯克，甫上任便打破德俄兩國默契。在柏林法院判處克拉西科夫終身監禁後，貝爾伯克上周召見了俄羅斯大使涅恰耶夫，並宣布驅逐兩名俄國外交官，結果俄羅斯隨即作出對等回應，驅逐兩名德國外交人員，為兩國外交風波揭開序幕。

在眾多政策上繼承默克爾路線的總理紹爾茨，公開表明與俄羅斯合作北溪2號項目必須繼續，並嘗試把它和烏克蘭問題分開。惟哈貝克故意大唱反調，直指北溪2號是一個地緣政治錯誤，稱「除了德國和奧地利，所有歐洲國家都一直反對」。貝爾伯克也「加把口」，指現時不能批准北溪2號投入運作。按照綠黨的意思，就是指默克爾犯下政治錯誤，同時否定了德俄合作的意義。

事實上，北溪2號項目除了令德國獲得穩定而且價格相宜的能源供應外，作為天然氣中轉方，德國將可對歐洲天然氣供應擁有「關閘」權力，進一步提升在歐盟內部影響力，更重要的是可擺脫美國的能源束縛。從各方面來看，德國可說是該項目的最大受益方。但在歐洲天然氣價格屢創新高、庫存量也捱不了多久的情況下，綠黨仍選擇對北溪2號說不，顯然未有考慮德國自身的利益；而一直希望打擊北溪2號的華盛頓，對此自然是樂觀其成。

隨着時間推進，德國政府內部的政經矛盾只會不斷放大，背後的黨派分歧勢必令問題加劇；柏林當局能否擺脫來自美國的影響，以及展現自身韌性，將成為關鍵。