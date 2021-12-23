功夫茶：檢控龜縮一味拖　庇黑護黃藉口多

廣東俗語關於「屎尿屁」嘅通常都係「難登大雅之堂」，之不過，功夫茶今趟對住律政司檢控無能又龜縮，想同佢吟風弄月一番就真係對唔上嘴形。喂！積壓咗大堆黑暴案件未檢控，仲藉口多多，究其實，根本就係「屙屎唔出賴地硬」！各位，如果嫌「屎」太難聽，好！功夫茶會話「屙尿唔出賴風猛」囉！

唉！呢個世界，在其位謀其政，達唔到標，就係無能就係失敗就係廢！呢，2019年嗰場黑暴，烈火飛磚，連場衝突，逾萬人被捕，而律政司嘅檢控認真不濟，被指「慢九拍」，至今只得兩成幾被起訴，學者擔心會因此畀不法之徒以為犯法毋須負責。被市民稱為「避政司司長」嘅鄭若驊話之你，反正民望食泥食到反肚冇晒感覺咯！

今屆政府時日無多，積壓如山嘅黑暴案件點解決？港產高官至叻就係一招太極推手加一記大力金剛腿，上推下踢──嘻！搞掂！律政司喺尋日出版嘅《香港刑事檢控2020》中就話喇，刑事檢控科喺去年4月中成立「特別職務組」，專責處理該類案件，又提到該組處理嘅案件，涉及嘅工作繁多，且需要喺緊迫時間內完成，是以不少案件被安排至2023年始開審！嘩，乜咁「克制」吖，為何唔押至2032年先開審呢？

各位，欲拖之案，何患無詞？《香港刑事檢控2020》仲提到，特別職務組處理嘅案件，性質關乎人權和《基本法》，因而往往受到公眾關注，包括2019年11月喺理工大學外牽涉超過200人嘅暴動案、2019年7月1日衝擊立法會事件等，呢啲案件都要於2022至2023年先會開審。呢嗱！刑事檢控專員喺序言又煞有介事提到：面對嘅根本挑戰，係處理嘅案件性質愈來愈具爭議性，遺憾有人指控他們作出「政治檢控」云云。

唔講猶自可，一講把鬼火！講到好似粵語長片婆媳關係「難為了家嫂」咁款！又話「無懼政治干預」，又自詡「獨立性」，大姐，國安重犯漢奸黎最近「有判等於無判」，仲有呀，涉刑恐本報記者單畸士，拖到天長地久、石頭爆出恐龍，結果大漢奸又獲無罪放生！司法如此與民為敵，公義點彰顯吖？仲夠膽死話乜春「無懼政治干預」，你估市民雙眼生晒白內障咩？漢奸黎嘅保護傘伸延十里外都冇驕陽輻射到佢條毛喇！講嘢！

學者亦指出，案件拖得愈耐，證供嘅可靠性亦會降低，違法者隨時脫罪甩身。冇錯，遲到嘅正義已非正義！拖延正義只會造成不公平！同樣，律政司將黑暴案件上推下踢，無效率無承擔，廢成咁仲好意思呱呱亂叫，群鴉亂飛，點會有鳳來儀？