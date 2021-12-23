正論：新型變種倍數增　防疫滯後災禍生

病毒壓城城欲摧。短短一周，輸入本港的Omicron變種病毒個案呈暴風式增長，上周三只有9宗，昨日已多達34宗，增幅接近3倍；另有7宗輸入個案，隨時又涉新型變種病毒。全球專家早已警告，Omicron傳播速度驚人，而且多國陸續錄得死亡個案，世衞組織甚至形容「另一股風暴正在來臨」。偏偏港府繼續歎慢板，甚至縮短高危人士的「疫監」，香港能否抵擋今波疫潮，實在無法令人樂觀。

這股「風暴」已逐步逼近本港，惟港府似乎仍「定過抬油」，不僅拖延12日始將疫情爆個七彩的英國列入「加強監測A組地區」，而且縮短A組地區入境者在竹篙灣的檢疫日數至4天，之後便可轉往檢疫酒店隔離。正如專家指出，這個做法並不理想，皆因港府的理據是Omicron患者大都在檢疫第3日確診，因此便大安旨意，認為4日疫監綽綽有餘，但目前不止Omicron正在流行，Delta一樣方興未艾，專家估計4日疫監頂多只能識別一半Omicron患者。

更令人憂慮的是，高危的入境人士轉往酒店隔離後，酒店防疫壓力陡然增加，惟酒店的設計始終不是為了防疫，防感染措施不足，過去亦曾多次發生酒店內播疫事件，部分患者更流入社區。專家建議減少檢疫酒店入住人數並加密檢測次數，已完成檢疫的住客亦須於社區接受額外檢測，當局必須做好追蹤接觸者的工作。這些都是有建設性的忠言，否則以港府防疫慣性滯後、官僚永遠後知後覺觀之，Omicron遲早進入社區大爆發。

無奈言者諄諄，聽者藐藐，港府至今對種種建議充耳不聞，衞生官僚繼續好官我自為之。單是4位國泰機師先後「帶毒」進入社區，專家及民間均要求港府收緊機組人員免檢疫安排，港府依然不為所動。國泰則惺惺作態，僅以取消部分長途航班敷衍輿論，免檢疫漏洞依然中門大開。而遲了12日才將英國列入「加強監測A組地區」更是惹人疑竇，連美國都早已被列入該組的加強監測名單，英國依然「獨善其身」，直到大量英國留學生返港度聖誕後，港府才施施然補鑊。難怪又被外界質疑，遲來的補鑊無非方便高官權貴子弟及時從英國返港罷了。

必須強調，本港經歷4波疫情大爆發，每一波都是始於外來輸入，證明港府防疫漏洞百出。要不是中央不滿之情溢於言表，港府不得不改弦更張，香港早已陷入西方國家「與疫共亡」的萬劫不復深淵。既然教訓如此深刻，Omicron又是如此兇險，港府是否應該要打醒十二分精神嚴防死守，還用問嗎？看英國單日新增90,000多宗新冠病例，其中15,300多宗涉及Omicron，較前一日多出近一倍；美國新增病例中，七成三感染Omicron，德州休斯敦更錄得全美首宗Omicron死亡個案。凡此種種，無不告誡港府不能掉以輕心，否則今日英美，就是明日香港！