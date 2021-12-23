台灣的「國防部」日前向立法委員遞交「國防報告」，名曰《因應2025年中共全面犯台 國軍強化戰力作法》。該報告除了研判大陸會在2025年武統台灣，及其3個階段的作戰方式和速戰速決之外，還透露了台灣抗拒共軍武統的作戰安排，試圖「頑抗保台」。

報告認為，解放軍目前正規海空運輸載具不足，加上台灣鄰近美國、日本的基地，只要台灣軍方採取聯合空海截擊，相信大陸難以攻台。報告說，大陸必須運送大量部隊登陸、佔領台灣才算完成任務，但目前無法一次性完成運送軍隊，若分梯隊登陸，兵力分散，難以取勝。

報告還認為，台灣有地理優勢，解放軍補給物資必須穿越台灣海峽，這令台軍可「聯合截擊、中斷敵方補給、減損登陸作戰持續力」。最讓台灣當局感到可以「借重」的，是美國、日本等軍事基地鄰近台灣，美日將嚴密監控大陸攻台行動，同時會「迫使」大陸方面必須保留兵力在印度、南海等「爭議地帶」，大陸難以集中全力攻台。

看來，台灣仍覺有可能阻擋武統，還是寄望於美日出動軍力與台軍聯合作戰，可以截擊解放軍，重創解放軍登陸作戰。台灣還以為，美日會牽制解放軍的力量，分兵印度和南海等「爭議地帶」，也即只要解放軍不能傾全力攻台，就難以取勝。

台灣的研判頗為幼稚可笑，實在太高估自己和美日，同時台灣「國防部」的這些蛋頭也是在忽悠台灣民眾，自我壯膽。對此，內地有評論認為，大陸已經形成了對台灣「碾壓式」的軍事優勢，解放軍的打法「根本不是台軍能夠預測的」，台軍的「規模以及裝備水平和維度支持不了他們對大陸的實施總攻方式的想像力」。其實，就算他們有無限的想像力也沒用，在巨大的實力懸殊和解放軍實現祖國統一、反擊外來干涉的拚死意志面前，台灣再怎麼鬧騰，與美日再怎麼聯合，也是不堪一擊的。