英國下議院前議長白高漢日前在電視節目中，破口大罵首相約翰遜是偽善者、慣性騙徒，語調異常辛辣，絲毫不留情面。到底所為何事？事緣約翰遜最近謊話連篇，包括被揭發在英國實施嚴格防疫期間，竟帶頭違反規定，在首相府舉辦大型派對，醜聞曝光後還死撐舉行「工作會議」而非聚會，難怪引發眾怒，即使是保守黨選民，也有逾半受訪者認為他不誠實。而更深層原因是約翰遜上台以來施政一塌糊塗，使英國內外交困，朝野早就怨聲載道。

英國脫歐後本已處境艱難，加上新冠肺炎疫情肆虐，約翰遜政府抗疫無能，更是雪上加霜。爆發疫情以來，英國政客進退失據，毫無章法，一時主張「群體免疫法」，一時聲稱「與病毒共存」，導致疫情持續蔓延，連約翰遜本人也染疫住院，後來不得不採取比較嚴格的防疫措施，可惜為時已晚。英國人口大約6,700萬，迄今已有1,100多萬人染疫，近15萬人死亡，與美國堪稱難兄難弟。

記得當初中國爆發疫情，英國《經濟學人》雜誌曾發表評論文章，極盡冷嘲熱諷，聲稱「一種病毒、兩種制度」，西方民主制度解決這類傳染病只是小菜一碟，而對於中國這樣的「專制國家」將是一場大災難。結果出現大災難的不是中國，而是英美這些所謂民主國家，實在是莫大諷刺。

抗疫無能也就罷了，約翰遜在外交上充當美國應聲蟲，毫無自主性可言，連英國人也覺得丟臉。尤其對華政策荒腔走板，簡直是國際笑話。無論是香港和新疆問題，或是台海和南海問題，英國都跟在美國後面說三道四，甚至曾派出伊利沙伯女王號航母到南海「自由航行」，更與美國及澳洲組成所謂「AUKUS」企圖圍堵中國。其實今時不同往日，英國日暮途窮，自顧不暇，根本沒有資格更沒有能力插手中國事務。

如果說英國脫歐是自食其果，那麼它近年百般挑釁中國，顯然是不自量力。而這一切都與約翰遜有關，他既是英國脫歐的始作俑者，更是將中英關係推入谷底的罪魁禍首。有人形容他是過去數十年歷任英國首相中最糟糕的一個，不是沒有道理。英國作為老牌民主國家，竟選出如此糟糕的首相，不是很荒謬嗎？這到底是制度傲慢，還是制度愚昧？老實說，這種沒落帝國除了收容香港黃絲黑暴，實在看不出還有甚麼吸引力。