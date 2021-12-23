放吓一個，放吓又一個。47人非法初選個案，案中所有被告均涉違反《港區國安法》的「串謀顛覆國家政權罪」，罪名大則大矣，惟落在指定法官手中根本不當一回事，至今已有15人獲准保釋。最新一個幸運兒是前學民思潮發言人黃子悅。法官除了相信她不會繼續違反國安法外，更千叮萬囑「不要去staycation，否則或會違反保釋條件」，好比阿媽教女，令人瞠目結舌。

上月初，同一個指定法官已釋放了立法會前議員陳志全，甚至在判詞中為「慢必」說盡好話，稱讚陳志全任職立法會議員時，幾乎百分百投入議會工作，是最勤奮的議員，陳志全亦會與政府合作。旁人不知就裏，可能會以為法庭想向陳志全追頒「荷蘭水蓋」，而不會相信這是一個國安要犯。

以一個月放一人的速度觀之，非法初選案還未開審，可能全部人到最後都能獲准保釋。本港司法視國安法為何物，大家心中有數。其實想一想也不奇怪，連指定法官都曾經一度批准國安首惡黎智英保釋，便知道司法一直千方百計想廢掉國安法的武功，要不是中央震怒，黎智英早就逍遙法外。現在摸到中央底線，法官們便在其他案件鑽空子，黎智英多宗非法集結案的刑期總共只有20個月，新案件和舊案件的刑期同期執行，判完等於無判；加上3宗已判罪成的國安案件，判刑一宗比一宗輕，由首宗判囚9年，到第3宗判囚3年7個月，輪到黎智英案開審，隨時坐一兩年已可返出嚟。

事實上，林鄭政府向來陽奉陰違，由止暴制亂到防疫皆如此，司法既有林鄭這個最強後盾支持，不胡來才怪。香港要撥亂反正，只有由中央全面管治才有出路，否則反中亂港只會由明轉暗，更難提防。