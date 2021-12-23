今屆立法會選舉，地區直選投票率創歷史新低，選舉結束幾天後，仍有人在討論市民對選舉的熱情為何不再。選舉投票當日，恰逢佳節臨近，有舊生約筆者飯敍，我自是欣然前往，席間正好趁機了解年輕人對當前社會的看法。在下不諱言，如今每10個年輕人當中，最少仍有7個是「黃絲」，反政府、反建制的立場明顯。2019年的社會風波，他們最終成不了氣候，無奈之下，惟有對一切政治事務冷漠視之，故當日聚餐的一桌之中，沒有一個年輕人會去投票，我是唯一例外者。嘻嘻！但筆者早已不年輕，很想假冒，卻也冒不來。當晚小伙子們鮮少談及政治，最熱門的話題，是講移民，有人自謂正執拾細軟，預計在數月後成行。

咱們的政府，老是摸不準民情，據說在周日選舉，部署了近萬警力，四處布防，唯恐有人聚眾鬧事，甚至發動襲擊。禮賓府內的人，全然捉錯用神，自從通過《港區國安法》之後，本欄已經斷言，黑暴會漸趨沉潛，取而代之者，將是另一熱潮。黃絲很可能由談抗爭，轉而談移民，特區的選舉活動，他們就連破壞的興趣也沒有，更甭談參與投票。

事實證明，在選舉當天，黑暴絕迹江湖，警方一味嚴防嚴控，只是空勞費力。黃絲們既不來打砸，也不去投票，遠離朝堂，一副「帝力於我何有哉」的模樣。晚宴席間，最積極搞移民的小伙子，月入數萬元，早已自置物業，家住港鐵站附近，700呎另連天台的安樂窩。我問他，與老婆移民加拿大後，打算以甚麼維生。答曰：「可能當超級市場收銀員吧。」我聽後無言以對，心想如何挽留人才，是政府的責任，咱們一介草民，即使焦急，又有何用？