台灣日前舉行公投，讓民眾對重啟核四、反萊豬進口、公投綁大選、珍愛藻礁表態，結果全部議題均被否決。然而，「台灣省長」蔡英文與民進黨投票前傾力渲染帶動風向，這種公投的結果不但本身就缺乏說服力，更是一次愚民操作。

正如台灣一本探討公民投票制度的著作指出，過去有政治人物在舉辦公投時，將由全體人民決定某項重大議題之民主程序，異化成對人不對事的另類選舉，「扭曲了公民投票的原始意義，也讓人民做主的意義全然被抹殺，無異是另一種對於人民權力的嘲諷」。看看蔡英文施展政治控心術，竟將「反萊豬」偷換成「反美豬」，加上台灣專家美國的葛萊儀與外媒齊齊放話，表示若反萊豬公投案通過，會重挫台美雙邊關係。令民眾投票決定是否同意進口含萊克多巴胺等瘦肉精的禁藥豬隻時，多了若干與議題無關，諸如美國會否在大陸武力攻台時協防台灣等的額外考慮。連關乎民眾健康的食品安全問題，也可拿來作政治操弄，蔡英文政府根本就是對民主的一大羞辱。

是次公投結果，四項議題的不同意與同意之間相差均極輕微，如果沒有蔡政府別有用心的操作，公投結果會否改寫也未可知。何況國民黨表明「四個都同意」，更令蔡政府成為上述著作所指的「利用公民投票的途徑強化其職務正當性」活例子，將人民對某特定事件的支持移轉到對特定人士的支持。蔡英文與民進黨已成功收割了民眾對「四個不同意」的支持了。

明年的地方選舉、2024年的「台灣省長」選舉、立委選舉，積弱的國民黨形勢更形不樂觀，但正如蔡英文去年在選舉中成功連任，並不是民進黨真有本事，而是愚民式操作一再奏效而已。