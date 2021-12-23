對於許多歐洲國家的領袖，目前面對的最大危機並非烏克蘭局勢，而是如何應對由變種病毒Omicron引發的新一波疫情。由首次發現至今短短個多月，Omicron已取代另一變種病毒Delta，成為歐洲以至全球多國的主流病毒株，確診及死亡數字屢創新高，情況明顯已失控。

為阻慢Omicron擴散，部分歐洲國家宣布將重新收緊防疫抗疫措施，包括限制非國民出入境，推行「疫苗護照」計劃，強制醫護人員、公務員、教師、運輸工人等關鍵工種及高風險群組接種疫苗加強劑，暫停大型體育賽事，以及考慮再度鎖國封城。但由於適逢聖誕團聚及消費旺季，有關措施旋即引發大批受影響的行業、民眾及反疫苗人士上街抗議，部分演變成暴力騷亂，大大打擊有關國家的經濟民生及政府民望。

其中一個疫情最嚴重的歐洲國家英國，首相約翰遜日前卻高調表明不會在聖誕前封城，但原因並非因為他主張「全民免（染）疫論」，而是要避免政府民望下滑，同時避免其執政內閣加速瓦解。

事緣約翰遜及其多名親信，先後被揭發在去年聖誕封城前後，涉嫌違反防疫令舉行聖誕派對，惹來民眾及競選對手炮轟，部分人被迫辭職。約翰遜的支持者、專責脫歐事務的原國務大臣霍禮思，日前亦疑因反對封城而請辭。如約翰遜決定在聖誕再度封城，不但其個人及政府民望會進一步插水，更可能會引發更多內閣成員「跳船」，動搖他在保守黨內部的地位，甚至令其首相席位不穩。

有指Omicron的毒性及死亡率較低，但很可能只是因為不少患者已接種疫苗所致，未來的染疫與死亡人數還會不斷增多，醫院和殯儀館很快又會逼爆。約翰遜拖延封城只是將危機押後，遲早還是要面對。