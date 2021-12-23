當下美俄關係處於勢不兩立狀態，印度還能在兩個大國之間左右逢源嗎？誠然，針無兩頭利，美俄之間本身就是「與生俱來的戰略競爭對手」，握手言歡嘅機率很低。印度喺美俄對抗中嘅重要性，既是其獲得更多利益嘅機遇，也是它被捲入大國對抗漩渦中嘅陷阱，是以唔少分析都指出，印度喺美俄兩個大國之間玩外交平衡，其危險程度無異於喺刀尖上跳舞。

對於美俄來說，印度是個「金庫」，皆因印度歷年來向他們購買軍火絕不手軟。印度訂購俄羅斯嘅防空導彈今年底到貨，俄國亦證實第一批S-400防空導彈系統已向印度供應。報道指出，俄印呢筆總值55億美元嘅交易合約，早於2018年簽訂，印度聲稱是為了防止中國威脅擴張。印度想「雄起」，又擺中國上枱！

印俄這宗軍火交易，對美國而言有如骨骾喉嚨！美國即使遭逢金融危機導致經濟委靡不振，但軍火工業從未受到衝擊。據瑞典一項研究指出，美國軍火首3名買家依次為沙特阿拉伯、印度與台灣，可見印度軍火交易對美國確係一門大生意，美國曾威脅如印度一意孤行要採購俄羅斯嘅S-400防空導彈，美國會對佢實施制裁。

之不過，美國今趟口硬心軟居多，畢竟印度不同中國，中國係競爭對手，一如19世紀德國經濟學家李斯特曾有一個精彩嘅比喻：一個人當他已攀上高峰之後，就會將佢逐步攀高時所使用嘅梯子一腳踢開，免得別人跟着他上來。美國眼見中國近年綜合國力一直在增強，自然不希望見到中國再闖高峰，叻過自己，故千方百計要制裁中國，加徵關稅、打擊中國科技等，這可以理解；而對印度，自然要長線釣魚，若因制裁而失去印度呢個軍火市場，只會更加益咗俄羅斯，山姆大叔有冇咁笨吖？