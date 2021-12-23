上海震旦職業學院的宋老師，因在講課時質疑南京大屠殺死亡數據缺乏史料支撐，遭學生舉報，校方迅速將宋老師開除。事後證明，舉報視頻有惡意剪輯、斷章取義之嫌，引發輿論嘩然。

這幾年，學生告密揭發老師的事件層出不窮，今年4月，湖南城市學院的李老師僅因為在建築文化課上說了句「日本人精益求精」，就有「愛國」學生拍案而起謾罵，校方旋即將李老師剝奪教職，調到圖書館。南京大屠殺是歷史上的黑暗一幕，日寇暴行，天理不容，這一點毋須贅言。但宋老師不過提出一個稍有疑問的學術問題，況且是在一個只有幾十人的教室，又不同於在大眾媒體公開「放毒」，便被無限上綱上線為政治問題。

告密者舉着政治正確的棍子，就可橫掃一切。退一萬步講，就算涉事老師立場有些問題，究非十惡不赦的巨奸大憝。中共黨史上對於出問題的幹部，也講究懲前毖後，治病救人，以觀後效。就算禍國殃民如四人幫，還有個法庭上自我辯護的機會。而如今老師一旦被告密，學校便急速切割，撇清關係，老師毫無招架還手之力，若稍有辯駁，又被當成死不悔改，那就罪上加罪。被開除的老師，沒有任何學校再敢聘請，等於宣判職業生涯的死刑。

在震旦職業學院遭質疑後，《環球時報》第一時間赤膊上陣，極力維護告密學生，將其吹捧為「吹哨人」。去年初武漢的李文亮醫生為疫情吹哨，反被警方拘查，央視全國通報批判，直到他在抗疫一線病逝，官方也沒有給他個「吹哨人」的頭銜。如今告密學生輕而易舉成為官媒樹立的楷模典範，這是何等荒唐的行徑？

社會科學領域如此，自然科學領域也如此。為防控疫情立下汗馬功勞的張文宏博士，僅是因為從公共衞生科學角度提出應當理性探討多樣防疫新思路，就被扣上「漢奸」、「賣國賊」、「美狗」等大帽子。民粹主義、民族主義者上躥下跳，因為他們感受到了土壤和空氣，紛紛出洞，急速膨脹。

內地日前舉行人才工作會議，鼓勵創新，以免在技術方面被外國卡脖子。其實，更可怕的是自己將自己卡脖子，腦子禁錮，供血不足，怎能自由思考、靈活創新呢？當講台成了當年火燒異端的刑台，還奢談甚麼培養人才、鼓勵創新。有些「愛國者」天天煽動仇美反日，自以為這樣就戰勝了美日。這連阿Q式的精神勝利法都不如，而是蠢到家了。人家巴不得中國天天喊打喊殺、內鬥內耗，反而最怕的是中國韜光養晦、聚精會神搞建設。那種所謂的「愛國者」，難道不是在害國嗎？

血淋淋的歷史教訓一再警示世人，告密批鬥之風盛行，結果只有一個，那就是扭曲道德心理，導致自相殘殺，加速社會衰落。這絕不是甚麼愛國的正能量，只會將民族重新拖入萬劫不復的深淵。殷鑑不遠，焉可不慎？