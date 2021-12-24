功夫茶：國殤碌柱終移走　篤眼篤鼻應早抖

一年將盡，民間習俗係年廿八，洗邋遢，依家雖然距離年廿八仲有成個幾月，之不過，百年老店香港大學前晚率先洗邋遢，趁聖誕節前將篤眼篤鼻、奇醜無比嘅「國殤」一碌柱移走啦！功夫茶大早都講過，呢碌令人望多一眼都發噩夢嘅柱，矗立喺港大黃克競樓平台接近四分之一個世紀，都唔知有冇破壞港大嘅風水！

講真，呢碌咁醜樣嘅「國殤之柱」一移走，成個空間霎時活潑起來，天空雲影共徘徊，真係風景這邊獨好。有道是「當斷不斷，必受其亂」，港大去除呢碌發霉之柱，校園去政治化，不再連一張書桌也容不下！

港大校委會於本月22日會議終決定移走呢碌柱，行動於同日晚上開始，歷時約9個鐘頭，終於將碌柱拆件包好，送去大埔嘅港大嘉道理中心暫時存放。港大發聲明指碌柱日久老化，大學從未批准任何人或團體喺校園內放置該雕像，亦有權隨時採取適當行動處理。實情係當年港大學生會夠惡，校方畀支咁嘅奇醜之柱進駐咗咁耐，真係有口難言，依家先採取行動，都算好忍得！依家先認為若繼續容許呢碌柱喺校園展示，會為大學帶來觸犯本港刑事罪行條例嘅法律風險，遲唔遲啲吖！

各位，呢碌柱免租，即係一個仙都唔使交，就咁擺喺度近四分之一個世紀！大佬吖，擺架車喺街邊錶位都要畀時租啦！亂擺更會食「牛肉乾」甚至被拖走！而呢碌柱棟喺度逾24年，風雨不改！依家即使移走，都得到校方悉心打點，又話計劃將佢存放「安全地方」，並喺「法律程序及情況」容許下，另行安排擁有人取回。

阿哥，如此禮貌周周，做咗「租霸」、呢碌柱擁有人、據云係丹麥雕塑家嘅高志活，佢仲唔惡人先告狀咩！竟發表聲明指感到「十分震驚」，又話「事件並不合理」，稱喺過去3個月已去信港大，表明願意移走該碌柱，仲聲大大話若碌柱有破損，考慮向港大索償云云。對呢啲無賴租霸，港大理應一早叫佢交番24年租金，唔交？得！呢碌柱搵「吊雞車」直接運去堆填區，不就一了百了！依家又話運去另一「安全地方」擺放，又冇倉租收，即係將個噩夢延伸至另一個地方啫！冤鬼纏身始終解決唔到問題！

嗱！呢位「租霸」又話願意來港協助移走呢碌柱，又諸多要求，要港府保證佢及團隊來港唔會被檢控。阿哥，係堂堂正正藝術家，身冇屎有乜好驚？再講吖，若然真有心搬走呢碌柱，委託香港嘅公司搬走就掂，何必廢噏無謂？計功夫茶話，佢不如索性吶喊：我係恐怖分子，我怕誰？說不定港大乖乖將碌柱親送到丹麥佢個後花園添！