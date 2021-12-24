產評：人幣有麝自然香　美元濕水炮不響

中國經濟正處艱難時刻。對外，備受美國的圍堵；對內，經濟結構調整帶來陣痛難當，加上疫情反覆，投資與消費遇冷鋒。不過，站得高方看得遠，在全球央行收水和加息潮到臨前，中國堅持整改與去槓桿，已盡量將受外圍加息及通脹引發的金融風險降至最低，並致力改善中國投資環境和資產質素，讓人民幣資產成為更可測可靠的國際投資選項，人民幣國際化的形勢大好，為推動世界經濟發展提供具建設性的選項和貢獻，中國崛起的大勢，美霸難擋！

今年以來，世界經濟雖穩步復甦，但疫情不退，各央行的刺激措施效用開始遞減，天量放水的副作用通脹又悄然而至，實際上眼前世界經濟復甦之象並不穩固。更令人擔心的是，全球「一哥」美國開始收水兼啟動加息周期，到底貨幣政策正常化能否順利推展，疫情演變最為關鍵，偏偏至今全球皆束手無策，只有不斷推新疫苖應付變種病毒，航空客運復原無期，國際供應鏈亂上加亂。

在這大背景下，全世界都不好過。歐盟未敢落實退市計劃，皆因心知經濟未穩；不少新興國無奈加息應對通脹壓力，並主動減少對美元的依賴，部分更寧願押注虛擬貨幣，避免美國「收割」。

中國亦難獨善其身，外部有美國的圍堵與制裁，內部則要改革自強，針對科企實施反壟斷整改，力改過去高度依賴房地產的經濟模式，短期難免令投資、消費和就業景氣滑落。不過，見到人民幣仍相對穩定，當局有條件施以逆周期管理穩經濟，關鍵就在於中國早着手去除「水分」，整改有助提升經濟質量，對人民幣匯率帶來堅實支持。這一點，美國誠然已給比下去，管控通脹就是例證。

近年，國際間愈來愈多中國的貿易夥伴選擇以人民幣作為官方貿易結算貨幣，部分經濟體的國家儲備投資中，人民幣與美元比重此起彼落。展望明年美國收水加息，為世界經濟帶來混亂，此時人民幣匯率走勢相對穩定可測，非但有利本國外貿表現，更能為亞太經貿夥伴提供一個風險相對較低的結算貨幣選擇，有助成為新興市場抗衡美匯波動的定海神針。故可以預期，人民幣資產的投資需求增加是不可逆轉的趨勢。

世紀疫情下，中美經濟皆有「內傷」，就看誰夠「耐力」撐下去。中國只要守住不發生系統性風險的底線，憑着獨特的體制優勢，有能力打持久戰。接下來的畫面是：要麼兩強坐低傾合作，換來和平發展休養生息的共贏時光；要麼繼續朝脫鈎發展，且看誰笑到最後！