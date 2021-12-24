正論：護兒慘變虐兒　司法淪為私法

香港號稱法治之區、文明之城，其實金玉其外、敗絮其中。香港保護兒童會驚爆虐兒事件，兩、三歲幼童慘遭幼兒工作員毒招施虐，原應保護被遺棄兒童的機構竟成虐兒煉獄，令人髮指。然而荒腔走板的豈止護兒機構，本港司法同樣醜不堪聞，僅壹傳媒黎智英屢獲司法放生，已知司法不公不正，早已變質成專為庇護黎智英而設的私人法律工具。護兒變虐兒，司法淪私法，整個社會倒行逆施，忠奸顛倒，寧不悲乎！

香港保護兒童會是歷史悠久的非牟利慈善機構，該機構位於旺角的「童樂居」，專門接收棄嬰、孤兒、經法庭轉介或來自問題家庭的3歲以下嬰幼兒，為他們提供24小時住宿照顧服務。事發於上周五，童樂居院長接獲舉報，指目擊職員在露天遊樂場虐待幼童，更聲稱拍下片段要求院長報警。警方接報後翻查院內「天眼」，揭發恐怖虐兒經過。一群幼童在院內的露天遊樂場玩耍，分別由3名幼兒工作員照顧。其中一人不斷粗暴對待多名幼童，包括掌摑他們，令他們放聲嚎哭；篤幼童眼睛及扯他們頭髮；有幼童被人拖行時失足跌落地，甚至連剛學行的幼童都不放過，有人竟從地上扯起他們然後再掟落地。在場其餘兩名幼兒工作員冷眼旁觀，整個施虐過程長達約一小時，最終3名幼兒工作員被捕。

所見既可駭，所聞良可悲。這些小朋友身世悲慘，甫出生已失去父母的愛，以為到了機構會獲得適切照料，詎料竟是送羊入虎口，慘成心理變態者的施虐對象。這些沒有能力保護自己的幼童，叫天不應叫地不靈，旁觀者居然不加阻止，其麻木不仁，直教人心寒。更罪加一等的是，涉案者都是幼兒工作員，涉案機構更是打着保護兒童的牌子，而且不難想像，同類事件肯定不是首次發生。要不是有人拍下影片，這些暗無天日的虐兒慘案只會繼續被掩藏，到底這些機構日常是如何運作？港府對這些所謂慈善機構又是如何監管？

這些年，虐兒慘劇不斷發生，今年更因為疫情關係而令虐兒案顯著上升。今年首9個月，社署接獲1,023宗虐兒案呈報，較去年同期增加了57%；警方更在今年首8個月錄得780宗虐兒案件，較去年同期勁升70%。種種令人咋舌的數據無不指出，香港這個所謂法治之區連保護兒童也做不到，可悲復可恥。別說港府對監管慈善機構敷衍塞責，針對性的法例至今仍是一片空白，以致許多慈善機構掛羊頭賣狗肉；就說保護兒童的法例也是極之過時，而且罰則一般都是頗輕微。

直到轟動一時的5歲女童遭生父繼母虐待致死案發生後，港府擺出痛定思痛狀，聲稱要提高虐兒罰則，法改會更建議設立「沒有保護罪」，知情不報人士亦可能被監禁。奈何議而不決、決而不行的施政陋習根深柢固，有關法例一直只聞樓梯響，擺明虛應故事。官不殺伯仁，伯仁因官而死，港府拖延立法多一天，即是叫被虐兒童活受罪多一天，官僚之冷血涼薄，可見一斑。

護兒變虐兒固然令人慘不忍睹，司法淪私法則對整個社會的影響更大。法律貴乎人人平等，天子犯法與庶民同罪，律政司司長鄭若驊更動輒將司法「獨立行事、不偏不倚」掛在嘴邊，但說是一回事，做又是另一回事，東方傳媒機構堪稱受害最深。壹傳媒黎智英於2017年6月4日於維園涉刑事恐嚇東方男記者，粗言穢語，惡形惡相，「×你老母×」、「我實搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」，全程有相有片為證，詎料律政司拖延逾兩年始肯作出檢控，去年9月法庭更裁定黎智英刑事恐嚇「表證成立但罪名不成立」，激起全城嘩然；迫於眾怒難犯，律政司半年後不情不願入稟高院以案件呈述方式提出上訴；再拖半年至今年10月高院開庭審理，日前終於作出裁決，結果又是駁回上訴，維持罪名不成立。

連高院法官都認同原審裁判官「法律上犯錯」，認同黎智英有意圖令男記者受驚，並有可能將男記者的照片交給第三者，最後竟然也是維持原判，為了讓黎智英脫罪，已到了自打嘴巴的地步。更不必說去年六四維園非法集結案，黎智英雖被判罪名成立並入獄13個月，惟刑期與前3宗非法集結案共20個月的刑期同期執行，意即毋須加監，有判等於無判。司法保護傘一直為黎智英開啟，無時無刻不發揮作用，有目共睹。

當然，司法豈止專為黎智英量身訂造，東方更屢屢被針對。同一輯外國女明星性感照，刊登在東方旗下報章被評為二級不雅，遭檢控及罰款；刊登在黎智英旗下的《蘋果日報》卻變成一級非不雅，而刊於香港有售的外國雜誌甚至連送檢的門面工夫都省卻，同一輯照片竟然搞出三重標準，沒有最瘋狂，只有更瘋狂。更遠一點，當年《蘋果日報》盜用東方版權，東方為此興訟索償，雖然東方獲得勝訴，但賠償金僅為一元，反而要為被告支付100萬元訟費。連東方也慘被針對，小市民要討回公道更是千難萬難，如此法治之區，簡直諷刺。

今日的香港，兒童得不到愛護，司法見不到公義，就連慘死的貓狗，也因為律政司放生虐畜狂徒而永不超生，最受保護依然是反中亂港的洋奴漢奸。「試看今日之特區，竟是誰家之天下」，是所有正常香港人的大哉問！