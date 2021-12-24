世界視線：華盛頓不甘寂寞　新德里如何接招

俄羅斯總統普京較早前訪問新德里，與印度總理莫迪簽署多項軍事合作協議，包括向印軍提供S-400防空系統及逾60萬支突擊步槍。極力拉攏印度抗華的美國總統拜登看在眼裏，當然非常不是味兒。結果獲拜登提名為駐印度大使的洛杉磯市長加爾塞特，在參議院聽證會上連珠炮發，聲稱要大力支持武裝印度，並向新德里出售最好的防禦軍事技術，以協助其保衞邊境安全云云。

儘管加爾塞特仍未得到參議院的最終確認，惟印度傳媒對其一番言論顯得高興不已，認為他可加強印美的防務夥伴關係，更列舉出可以向華盛頓購入5款武器，來應付中國和巴基斯坦兩大強敵，包括F-35隱形戰機、核動力潛艇、武裝無人機、定向能武器系統（激光武器）以及戰略轟炸機。惟興奮一輪後，印媒也承認要在短時間內引進上述武器，仍屬不切實際的願景。

自去年6月加勒萬河谷衝突釀成傷亡後，中印不時爆出零星摩擦，但整體對峙未有升溫。惟美媒不斷對中印邊境局勢大做文章，繼早前指出解放軍遠程轟炸機轟6K在喜馬拉雅山區上空巡航、是對新德里發出明顯警告後，近日又聲稱解放軍在中印邊境實際控制線興建小型機場、降落跑道及部署大批軍隊駐紮，形容華府對中方的舉動深感擔憂。美國不斷挑動緊張局勢，醉翁之意在於售武，故接下來便出現加爾塞特「出口術」給印度壯膽抗華一幕，希望藉以推銷更多武器。

在過去10年，美國成為印度第二大武器採購國，合共向新德里出售總值220億美元的武器，美國軍火商因而賺個盆滿缽滿。雖然印軍裝備的美式武器比例逐漸提升，但接近八成裝備仍是俄羅斯製；再者，美國軍售有着附加政治條件太多，以及容易損壞的問題。故此，擁有大國雄心的莫迪無視華府制裁警告，向俄羅斯購入S-400系統。事實上，印度軍備是出名的「萬國製」，維修、補充彈藥和指令採用不同系統，容易導致混亂和失誤，戰機墜毀時有發生。因此可以相信，即使華府急於售武，但也不敢把先進「好貨」賣給印度，以免某天落入敵人手中。