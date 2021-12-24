最近看了兩篇文章，可見到歐美的分歧。一篇作者主要是美國國務院前高官，發表在美國政府資助的澳洲戰略政策研究所的刊物。該文引用蘭德（Rand，美國軍方資助的研究機構）的文章說俄羅斯是武裝化的無賴國家，重點是指斥俄羅斯的戰略：一是在現有衝突地區進行干預，支持反西方的政府和武裝部隊。二是銷售武器，與39個國家簽有軍事合作協議，支持歐美前殖民地對抗它們的殖民地主子和西方的自由主義世界秩序。文章建議美國要壓迫俄羅斯，不容許普京扮演顛覆國際秩序的機會主義者，要建立全球的政府、企業及公民組織的聯盟，去監督購買俄羅斯武器的各國政府，最後建議擴大聯合國安全理事會以對抗中、俄。

文章指斥俄羅斯之處均可用在美國身上，而美國曾在二戰初期支持歐洲殖民地獨立，目的是取代歐洲帝國主義的霸權，讓美國替代，或許便與俄羅斯相近，只是俄國未有建立替代性的霸權。

另一篇是歐盟前駐俄首席代表在歐洲發表，他列出歷史：1990年蘇聯瓦解時的巴黎憲章，規定前共黨國家與西方的未來合作只能建基在市場、議會民主和人權原則上，背後的意義是前共黨國家要全面投降，依從西方的體制。1996年，時任俄國外長普里馬科夫重新強調俄羅斯是主權國家，有獨立自主的外交政策，反對北約東擴，主張與中國合作。普京在2007年的演講進一步反對美國在後冷戰的國際秩序，美國的措施是歐盟與北約東擴。2004年的歐盟近鄰政策，吸納東歐和前蘇聯國家，重點是反俄和鞏固歐盟在東歐的勢力。

作者並指出，美國、歐盟與北約其後在中東、北非的失誤，讓俄國乘虛而入，導致俄有機會建立與美國主宰的國際秩序的對立面。他舉科索沃、巴爾幹、伊拉克、利比亞等美國和北約的非法行動，讓俄倣效。他並強調俄羅斯的實力（低外債和內債、低失業率），但軍費開支遠低於美國及歐盟。他提出西方有三個對付俄羅斯的選擇，一是被動圍堵，成功的前提是俄羅斯再有戈爾巴喬夫式人物出現。二是主動圍堵，比冷戰更進一步，以北約直接壓迫俄國，侵佔俄的勢力範圍，後果可能失控，出現大戰。三是逐步相應放寬，歐盟與俄羅斯集中經濟建設，不再爭政治勢力的擴張。作者的取捨是第三個選擇。

美國是好戰。歐洲經歷二次大戰，本質是反戰的。中俄怎樣應對呢？