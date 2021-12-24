中國共產黨是中國社會主義事業的領導核心，是中華人民共和國的領導核心，我們通常所說的中央政府，就是黨中央領導的政府，因此，在香港問題上的中央全面管治權，也就是中國共產黨領導的全面管治權。這在憲政上、國家體制上、中央和地方的關係上，香港特別行政區政府和內地各省、市、自治區政府沒有甚麼不同，這個架構和脈絡是清楚的。

故此，這些年特別是中央明確提出對香港的全面管治權，大家就考慮在香港特別行政區管治架構方面，如何體現和實施「黨的領導」的問題，這個問題是繞不開的，不落實，中央全面管治權就是空話。從香港的實際情況出發，最有效落實黨的領導的辦法，就是在香港行政、司法、立法和有管治功能的領域，設立黨組織，這些領域的主要領導人必須是中共黨員。

今後，香港行政長官和管治團隊的官員必須是中共黨員，他們的「入黨」問題可以在擔當大任之前解決，也可以之後解決；他們必須有共產黨員的理想信念、思想覺悟、優良品質、奮鬥精神、組織觀念和遵守紀律；他們是黨的幹部、是「中管」幹部，在行政、司法、立法和各個具社會管治功能的領域都要成立黨組織，發展一批黨員，身份都要公開。

有人說，這樣做就不是「港人治港」了。不對，加入了中國共產黨的「港人」依然是「港人」，有哪條規定說有中共黨員身份的「港人」就不是「港人」？所謂「港人治港」，只是當年的通俗說法，並無任何「法定」意義，沒有身份特殊的意義，只有「香港永久居民」身份證的「意義」。因此，今後「治港」的港人，不但要有香港永久居民身份證，最好還要有中共黨員的「黨證」。有人說，「港人治港」不能有政黨身份，這是老皇曆了。現在香港「一國兩制」的實踐必須與時俱進，要求「港人治港」接受黨的領導。