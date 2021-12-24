香港立法會選舉波瀾不興，一切盡在意料之中，沒有甚麼好評論，反而西方國家反應激烈，似乎比港人更關心更緊張，果真是皇帝不急太監急。以美國為首的「五眼聯盟」煞有介事發表聯合聲明，對香港選舉制度中「民主元素受侵蝕表達嚴重關切」，「敦促中國尊重包括《中英聯合聲明》所保障香港的權利和基本自由」云云。

稍有歷史常識的人都知道，《中英聯合聲明》只是一份歷史文件，裏面既沒有提到民主，更沒有提到選舉制度。《基本法》才是香港回歸後的憲制性文件，是政制發展的基礎和依據。「五眼聯盟」刻意拿已成廢紙的《中英聯合聲明》說事，卻隻字不提《基本法》，既是對歷史無知，更是別有居心。

英國人最無恥，管治香港150多年，從來沒有給予香港人民主，直至臨撤退才假惺惺推行所謂代議政制，企圖通過政治代理人延續其影響力，並為回歸後的民主發展埋藏地雷。如今政治陰謀破產，他們還好意思說香港「民主元素受侵蝕」，臉皮未免太厚了。

《基本法》寫得清清楚楚，立法會的產生辦法和特首一樣，都是根據香港實際情況和循序漸進的原則，最終達致全面普選。回歸後正是朝着這個目標不斷前行，一步步接近全面普選，只因反中亂港勢力從中阻撓，外部勢力肆意干擾，普選目標才愈來愈遙遠。實際上，若非反中亂港勢力急於奪權，利用反修例風波勾結外部勢力發動顏色革命，中央不會祭出國安法利劍，也不會重新制訂選舉規則。所以，他們不能怪別人，只能怪自己太狂妄、太心急，以為有外部勢力撐腰，就可以挾民意令中央，甚至可以「攬着中共一起跳出懸崖」，結果跳出懸崖的是他們自己。

有人覺得奇怪，世界上值得關注的事情多的是，為何西方尤其是英美對香港一場選舉如此緊張？答案很簡單，他們從來不是關心香港民主，只是對他們扶持的政治勢力被連根拔起感到懊惱。西方一向策略是利用香港來阻撓中國內地發展，甚至將香港作為顛覆基地，為此他們精心培養了不少政治代理人，並滲透到各個領域包括立法會，本以為萬無一失，沒想到一子錯滿盤皆落索，多年經營頃刻化為烏有。從這次立法會選舉結果來看，英美不僅失去政治代理人，而且失去一個反華基地，可謂雙失。