以前有句說話是「香港遍地黃金」，現在則要改為「中國遍地黃金」。繼知名女星范冰冰、鄭爽等先後爆出逃稅醜聞，被當局下令繳交數以億元人民幣計的天價罰金後，現在連直播帶貨的網紅，也被指逃稅約6.5億元而被罰款十多億元。一個網紅也能逃稅天文數字，身家之豐厚可想而知，中國不是遍地黃金是甚麼？

報載，網名薇婭的淘寶直播主黃薇，近日被浙江省杭州市稅務局稽查局指她於2019年至2020年間，通過隱匿個人收入、虛構業務轉換收入性質虛假申報等方式偷逃稅6.43億元，其他少繳稅款0.6億元，依法對黃薇作出稅務行政處理處罰決定，追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元，比當紅的范冰冰更甚。

所謂直播帶貨，是指直播娛樂行業在直播的同時推銷貨品，出現直播帶貨的原因是電子商務的興起，引起一些娛樂行業的人跟進並不斷演化，尤其新冠疫情令電子商務更趨發達。這些帶貨網紅大都擁有大量粉絲，例如薇婭淘寶店粉絲數量為9,185萬，淘寶直播帳號有超過9,000萬粉絲，一舉一動、一言一行都備受追捧，任何品牌經她帶貨推銷，銷量倍翻。正因為行業火紅，除了網紅、明星爭相做帶貨直播外，就連外國駐華大使亦加入這一行列，為他們自己國家的特產代言，例如盧旺達咖啡豆、斯里蘭卡錫蘭紅茶等，成為中國一景，蔚為奇觀。

這就難怪，香港明星也趨之若鶩，不僅天王巨星開設抖音帳戶，電視台甘草演員亦不甘後人帶貨。說中國盛世並非虛言，從電商發展蓬勃、直播帶貨收入可觀已可見一斑。部分香港人故步自封，對內地一切抗拒，其實是失去了更大的發展平台，內地人看不起香港人不足為奇了。