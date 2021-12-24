筆者有一位舊生是虔誠的佛教徒，大學畢業後即投入道場，潛心修行，將來是以出家為職志。日前有緣，咱倆師生同行，彼此談興正濃，他突然收到一則手機訊息後，一臉凝重。我問是甚麼原因，他說：「內地剛通過新規定，所有宗教的講經及法會活動，將禁止在網絡上流布。」

小伙子悲天憫人，覺得宗教傳揚的慈悲精神，是挽救世道人心的不二法門。新規定實施後，往後內地同胞將更難聽聞到法音宣流，每日只能在五欲六塵中打滾，愈想愈是心焦，故使他愀然不樂。

我聞訊後淡然一笑，對他說：「一切都是緣法，隨生隨滅，不必強求，今天的宗教信徒滿以為，以法音、福音拯救世道，天下才能得救，實際上可能相反。說不定正因為我佛慈悲，上帝亦在力行公義憐憫，才施展神通德力，護佑中國內地的子民，不讓宗教思想在大江南北過度蔓延。」

就以佛教為例，在下偶爾也會談禪讀經，對這一門宗教不算陌生，更深信釋迦牟尼當年為世人留下的，確是甚深微妙之法，對端正人心，大有裨益。可惜，世界變了，佛法固然仍在，卻不一定再在講經者口中，如今大抵是一個「佛由心作，教由魔主」的年頭。網上的法師講經，我聽過不少，講者在有意無意之間，往往自我標榜，一個修佛之人，我相甚至比普通人更重，自度尚且未成，還談甚麼去講經度人？

台灣社會宗教風氣素來濃厚，法師、教士滿坑滿谷，但你且看該島，上至總統，下至好些藝人，都長出副甚麼樣的德性；槍殺案比率又較香港多出多少？以此觀之，你就知道今天的宗教是否真能挽救人心了。