明天是聖誕節，有人將新冠變種病毒Omicron比喻為「聖誕禮物」，因有專家指它有機會加速疫情終結，但世界衞生組織總幹事譚德塞卻敦促民眾取消今年的節慶活動以減少病毒傳播風險，然而英國、德國、澳洲已表明聖誕前不會收緊防疫措施，若說西方人的自私隨時要全球陪葬，亦不為過。

譚德塞強調，「現在取消活動稍後再慶祝，總好過現在慶祝但稍後悲傷」，可見他並不了解洋人聖誕大過天，非常重視與家人朋友慶祝聖誕，不但英國首相約翰遜近日被踢爆去年無視防疫規定，於首相府舉辦聖誕派對，月前英國出現貨車司機人手荒，即使加錢亦難以吸引歐洲司機效勞，理由是司機們怕會重演去年邊境檢疫噩夢，司機被迫滯留多佛爾港，未能及時趕回家與家人共度聖誕。

不過，即使約翰遜真的願意聽從世衞意見，對節慶活動設立嚴苛規限，英國民眾會否遵守也頗成疑問，因為約翰遜已經做了最壞示範，其領導的政府還有幾多令民眾信服的能力？尤其西方人總是視自由、權利比防疫更重要，看看抗疫快滿兩年，不少國家例如美國、澳洲等，仍然有人在戴還是不該戴口罩上糾纏，試問要這班人為了減少病毒傳播風險而放棄節慶活動，他們思想如能有這般成熟，早已乖乖戴好口罩了。再說，不論是藥廠指的新冠疫情將在2024年結束，還是「印度神童」說的2023年5月，要西方人忍多久呢？歐洲爆疫爆個九彩已可預期。

話說回來，人類要戰勝新冠，重點並非取消節慶活動，而是疫苗公司應認真研發能有效抵禦病毒的疫苗，皆因已有打4針照中疫的個案了。無論Omicron還是疫苗，就似交換禮物中的筲箕與廁所泵，它不是沒用，只是作用不大、雞肋式的「聖誕禮物」。