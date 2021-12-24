今日是平安夜，但不是必然平安的。周前港獨黑暴勢力又在網上煽動今夕請「火魔法師」出場，在熱門暴動黑點搞事。可見「樹欲靜而風不息」，平安與否不是天跌下來的。

80年前的今日，更是日軍全面佔領香港前夕，翌日港督楊慕琦在英軍抵抗了18天後，在九龍半島酒店正式向日軍投降，從此香港便淪陷三年零八個月的苦難深淵中，妻離子散、家破人亡、大逃亡、大饑荒、「六両四」、強迫兌換軍票、強擄港女做慰安婦、強迫流放港市民。就在香港淪陷的水深火熱之時，幸得中共發起和領導港人牽頭組織建立的華南抗日游擊隊——東江縱隊港九獨立大隊，如黑暗中的明燈，拯救人民，發動抗日作戰，打下抗日救國戰績，寫下許多可歌可泣的英雄事迹。

可是，戰後港英統治者為了維持其殖民地統治，刻意抹去這段中共領導華南包括香港市民英勇抗戰的輝煌歷史，不紀念、不宣傳，催眠港人只識英軍18天抵抗不敵，不知中共港九大隊節節勝利的偉大戰績，洗腦的遺禍一直延續到今天。2019年黑暴的口號，就是推倒「親共極權」政府，高舉米字旗，要成立「香港國」，甘願當英國殖民地的奴才。黑暴見證了英國推行殖民地奴化教育的深遠禍害。正如許多先賢指出，要亡其國，先亡其史。黑色暴亂便是極好的反面教訓。

針對香港斷層的愛國教育情況，筆者向全國政協委員黃英豪提出爭取在港設立抗日戰爭紀念館的建議，獲其在今年全國政協會議提出正式提案。8月23日，收到國務院港澳事務辦公室獲政協授權書面答覆黃英豪提案，給予肯定的評價，認為建館建議對於揭露日本侵略者罪行、彰顯中華民族抵禦外侮精神、培養香港同胞尤其是青少年的國家意識和愛國情懷有重大意義。