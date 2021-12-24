一年將盡，每日展讀本報港聞版，只感到香港愈來愈似悲情城市，一直以為臨近聖誕，「小通關」實食冇黐牙，豈料變種病毒Omicron惡過老虎，喺全球極速散播，香港「牛棚困貓」式嘅防疫措施，稍有常識嘅都知，有乜可能可以逃過衝擊吖！轉眼間香港已累計30多宗個案，足見Omicron嘅威脅愈來愈大！

特首林鄭喺北京述職，佢話有向兩位領導人反映港人熱切期待通關，之不過未獲正面批示。鬼咩！港府外防輸入多甩漏，防疫滯後，Omicron個案激增，一周病例多三倍，內地梗係怕咗你啦！港人翹首以盼嘅2021年內通關，與家人開心團聚，恐怕又凍過水！再講吖，有仔女喺英國留學嘅家庭，由於英國Omicron爆疫嚴峻，加上愈做愈燶嘅國泰航空再縮航班，相信英國、澳洲、美國、加拿大等長途線因調整而少咗機位，即使僥倖撲到機位，恐怕亦要天價，想見一面，已變成奢望！

香港愈看愈似悲情城市，並非老朽無的放矢，嗱！除咗多自殺個案，尤其是學生，近排亦多咗奪命工業意外，周三又發生污水井洩沼氣、工人雙亡事件，造成兩個家庭破碎，親屬既為經濟徬徨，亦質疑工地安全措施不足。呢，早前大嶼山小蠔灣污水處理廠亦發生工人懷疑失足墮下8米深嘅沙井，造成一死三傷意外！

打工仔悲歌唱不完，根據勞工處數字，上半年共發生132宗職業死亡個案，較去年同期113宗增加近17%。而據工業傷亡權益會記錄及跟進嘅73宗職業死亡個案，於工作場所因意外死亡嘅有49宗，當中以高空墮下為重災類別，合共20宗。看來，不單止高處墮下死亡意外值得關注，依家井下工作一再出事，勞工處應檢討現時下井工作安全措施，加強工人防毒如沼氣等意識。