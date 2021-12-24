內地近年大力推廣清潔能源，尤其嚴禁民間私自燃煤取暖，讓以往冬季霧霾的情況幾乎不再復見。然而在北方一些較偏遠落後的村鎮，即便官方提供電費補貼及電暖設備，村民仍認為既不划算，也難以應付寒冬，普遍傾向以明火取暖。因地制宜本無不可，偏偏有地方政府為拚政績，達致年底的減碳指標，忘記施政當以人為本，「一刀切」派人封堵各家爐灶。今年冬天固然寒冷，但地方政府的無情冷血，更教居民心寒。

河北秦皇島市的山海關古城近日氣溫跌至攝氏零下8度，當地政府早年已禁止居民燃煤取暖，今年更進一步禁止燒柴；雖然有向居民免費提供電暖爐、電熱氈等，並對用電取暖所產生的電費提供60%補貼，但也有不少居民私自燒柴取暖，特別是長者及有困難的家庭。當地政府未見體恤百姓艱苦，沒有伸出援手，反而雪中「奪」炭，把村民囤積的煤炭和柴薪全部沒收，甚至用水泥強行封堵各家爐灶，村民無力反抗，又要節省開支，只好捱冷受凍。

有別於熱帶或亞熱帶地區，內地北方地區每逢秋冬，氣溫均會斷崖式下降，跌至攝氏零度以下更屬家常便飯。低溫可奪人性命，對弱勢社群尤其是長者，威脅就更大，取暖便成為生死攸關的事，官方絕不可以冷待之。誠然，用電取暖比起生火更具效率，一些電暖爐、空調等取暖設備甚至可以使室內保持恒溫。不過，事出必有因，村民之所以棄用，實屬無奈之舉，最大因素莫過於電費開支高昂，比起價格低廉的柴薪，簡直是天淵之別。

多位受訪居民表示，即使官方提供補貼，每月額外的電費開支也多達數百元人民幣，這個金額對於生活在城市的居民而言，或許尚可負擔，但對於收入微薄、寒冬農閒時仍留守農村的居民來說，便是天文數字；即便是經濟較好的小商戶，這筆開支也足以讓他們叫苦連天。縱然已提供補貼及裝備，支援不足仍是事實，官方豈可一副「何不食肉糜」的態度，對百姓的苦衷不聞不問呢？

所謂「清潔供暖」，清潔是一種升級，但供暖才是根本，當地政府漠視供暖，只求清潔，完全是捨本逐末。事實上，禁燒柴燃煤是大勢所趨，本無詬病可言，只是地方政府實施政策時未有因地制宜，提供的配套不足，譬如官方可加大甚至提供全額補貼，或是改善供暖系統、增加集中供暖戶等，均可解決問題。畢竟村民的訴求不是要返樸歸真，也不是反對科技、堅持傳統，純粹是希望在寒冬中求存而已。

冬至已過，居民捱冷受凍已有時日，當地政府碌碌無為，直至媒體曝光事件後才如夢初醒，急急腳「補鑊」，更顯得官員無能。貪官固然禍國，但庸官同樣殃民。為官者理應謹記政績並非數字，施政應當貼地氣，以市民為根本出發，本末倒置、倒行逆施只會激發民怨，變相為中央政府添煩添亂。